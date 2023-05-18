هيئة الإعلام المرئي والمسموع تبدأ التقديم في برنامج التدريب بجميع التخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الخميس، بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني بجميع التخصصات.

ويهدف التدريب إلى تطوير مهارات وخبرات الخريجين، وإعدادهم للمشاركة بفعالية في سوق العمل، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة

– جميع التخصصات.

مجالات التدريب

– الرصد والمتابعة.

– خدمة العملاء.

التفاصيل

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موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/27هـ الموافق 2023/05/17م.

طريقة التقديم

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: ( اضغط هنا ).

“ترخيص موثوق.. مستقبل إعلان الأفراد”

في الوقت نفسه، اجتمعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أمس، بمجموعة من صناع المحتوى ومديري شركات الدعاية والإعلان.

وذلك من خلال تنظيمها لورشة عمل، هي الأولى ضمن سلسة من الورش تنظمها الهيئة، بعنوان “ترخيص موثوق، مستقبل إعلان الأفراد”.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لهدف “رؤية السعودية 2030” في تنويع مصادر الدخل، حيث تتوجه الهيئة لتنمية قطاع الإعلانات وتسعى لرفع فاعلية الناتج الاقتصادي في جميع قطاعات الإعلام بشكل عام، بما فيها إعلانات الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة قد اجتمعت مع صناع المحتوى ومديري شركات الدعاية والإعلان في ورشة مغلقة، بهدف رفع مستوى الشفافية في الطرح ومشاركة الأفكار، والتعبير عن الآراء التي قد تسهم في تطوير الخدمات المقدمة من الهيئة.