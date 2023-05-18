بحماية آلاف الجنود.. وزراء حكومة اليمين المتطرف يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – واس:

اقتحم أكثر من 400 مستوطن، منذ صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية.

وزراء في حكومة اليمين المتطرف يقتحمون الأقصى

وكان من بين المقتحمين، وزراء في حكومة اليمين المتطرف، وأعضاء في الكنيست، وذلك قبل ساعات من تنظيمهم لما يسمى مسيرة الأعلام الاستفزازية، التي ستنظم في شوارع البلدة القديمة بالقدس.

الاحتلال ينشر الآلاف الجنود على مداخل مدينة القدس

وقد نشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها على مداخل مدينة القدس، لتأمين عملية الاقتحام، بالتزامن مع ذلك أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالأقصى، ومنعت الفلسطينيين من دخوله.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف بأن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

قوات الاحتلال تغلق المصلى القبلي

ومنذ الصباح، أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، بعد تفريغه من المرابطين والمصلين.

ونشرت قواتها في ساحاته، لتأمين اقتحامات المستوطنين له، قبيل ماتسمى “مسيرة الأعلام” الاستيطانية.

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وكانت شرطة الاحتلال قد فتحت عند الساعة السابعة صباحا باب المغاربة أمام اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وشددت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في القدس ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

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من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن ما يسمى مسيرة الأعلام العبثية الاستفزازية، لا تمنح الاحتلال أية شرعية.

ولن تنجح سياساتهم القمعية القائمة على القوة في تغيير معالم مدينة القدس، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال كل مخططات التهويد والاستيطان بصموده وثباته ودفاعه عن مدينة القدس ومقدساتها.