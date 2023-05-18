اليورو يواصل التراجع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.06 .

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.17

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.18

في سياق متصل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية، أمس، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1981.39 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 27 من إبريل وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1984.90 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في سبعة أسابيع مما نال من جاذبية المعدن النفيس الذي ينافس العملة الأمريكية كملاذ آمن.

الفضة والمعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر عند 23.74 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1068.74 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1488.23 دولار.

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