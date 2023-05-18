احترس: زيادة الوزن في سن المراهقة والشباب تتسبب في مرض قاتل

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توصلت دراسة إلى أن زيادة الوزن خلال فترة المراهقة والعشرينيات من العمر تزيد عن من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا في وقت لاحق.

واستندت النتائج إلى دراسة فحصت تقلبات الوزن على مدى عدة عقود ومعدلات سرطان البروستاتا بين ما يقرب من 260 ألف رجل في السويد، تراوحت أعمارهم بين 17 و60 عامًا.

وقال الباحثون، إن المشاركين الذين اكتسبوا أقل من نصف كيلو جرام أو أكثر سنويًا خلال فترة حياتهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 10 في المئة للإصابة بسرطان البروستاتا عند الكبر.

وتم الربط بين نمط وزن مماثل وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 29 في المئة.

ولكن بالتعمق أكثر، وجد الباحثون أن معظم الرجال زاد وزنهم بين سن 17 و29 عامًا. وفي النهاية، تم ربط معظم الزيادة المرتبطة بالوزن في مخاطر الإصابة بالسرطان بزيادة الوزن في تلك الفئة العمرية.

الزيادة السريعة في الوزن خلال مرحلة الشباب

قالت المؤلفة الرئيسة، ماريسا دا سيلفا، زميلة ما بعد الدكتوراه في السرطان بجامعة لوند بالسويد: “لقد فوجئنا (ب) الزيادة السريعة في الوزن في مرحلة الشباب، وأن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا في وقت لاحق من الحياة كان مرتبطًا بقوة بهذه الزيادة السريعة في الوزن”.

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وشددت على أن النتائج ليست دليلاً قاطعًا على أن زيادة الوزن لدى الشباب تسببت في ارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لكنها أشارت إلى الارتباط بين الاثنين.

وأشارت دا سيلفا إلى أنه حتى احتمال وجود عامل خطر مدفوع بالوزن مهم، لأنه لا يوجد أي من العوامل الأخرى المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا – بما فيها التقدم في السن، والاستعداد الوراثي و/ أو التاريخ العائلي للمرض- وهي المسائل التي يمكن للمرضى المعرضين لمخاطر عالية أن يفعلوا أي شيء حيالها.

وأشار الباحثون إلى أن سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم.

وكان البحث جزءًا من دراسة “السمنة وتطوير الأمراض في السويد، وأجري خلال الفترة ما بين عامي 1964 و 2014، حيث تم تعقب المشاركين لأكثر من أربعة عقود، قبل فحص البيانات في عام 2019.

إصابة أكثر من 230 ألف رجل بسرطان البروستاتا

وأظهرت النتائج إصابة أكثر من 230 ألف رجل بسرطان البروستاتا، بمتوسط عمر 70. من بينهم ما يقرب من 4 آلاف و800 حالة وفاة بسبب المرض، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

وإلى جانب ربط معظم المخاطر المتزايدة بزيادة وزن المجموعة الأصغر سنًا، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و29 عامًا والذين اكتسبوا نحو كيلو جرام سنويًا يواجهون خطرًا متزايدًا بنسبة 13 في المئة للإصابة بسرطان البروستاتا العدواني ، و27 في المئة أعلى خطر الموت نتيجة لذلك.

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زيادة الوزن تؤثر على هرمون له علاقة بسرطان البروستاتا

وأوضحت دا سيلفا أن أبحاثًا أخرى أشارت إلى أن زيادة الوزن يمكن أن تؤثر على هرمون نمو معين معروف بتحفيز تطور سرطان البروستاتا.

ومع ذلك، قالت إنه لا يزال السؤال مفتوحًا عما إذا كانت الدراسة الجديدة قد كشفت عن زيادة المخاطر على وجه التحديد بسبب زيادة الوزن أثناء الشباب، أو ما إذا كان الخطر المتزايد مرتبطًا باكتساب الوزن.

في كلتا الحالتين، فإنه يطرح السؤال عما إذا كان فقدان الوزن في وقت لاحق من الحياة قد يقلل من أي خطر متزايد ناتج عن زيادة الوزن السابقة.

وقالت دا سيلفا إن الدراسة لم تكن مصممة للإجابة على هذا، مشيرة إلى أن الدراسات السابقة لمرضى جراحة السمنة تشير إلى أن مخاطر الإصابة بالسرطان تنخفض بعد فقدان الوزن.

ومن المقرر أن يناقش الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في اجتماع الكونجرس الأوروبي حول السمنة في دبلن، من الأربعاء إلى السبت.

وعادة ما تعتبر الدراسات المقدمة في الاجتماعات أولية حتى يتم نشرها في مجلة يراجعها الأقران.