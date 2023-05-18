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43 في مكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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43 في مكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

43 في مكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

43 في مكة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
٠٩:٥٧:٢٦ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 43 درجة في مكة المكرمة.

وسجل 41 درجة في شرورة ، و40 درجة في المدينة وبريدة وحفر الباطن و39 في الرياض والدمام وعرعر والدوادمي والعلا ورفحاء.

كما سجل 38 درجة في جازان والقنفذة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 26 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 17، والباحة 18 درجات مئوية.

الطائف 19، وطريف 20 درجة مئوية.

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أمطار وسيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، متوقعة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

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