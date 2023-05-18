انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء. إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 218.87 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 208.92 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.92 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.07 ، وعيار 14 بـ 139.28 ، وعيار 12 سجل 119.38 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7425 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1671 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238,761 ريال.

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وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.88 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.90 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.90 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.92، وعيار 14 بـ 139.93، وعيار 12 سجل 119.94 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7460 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1679 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239,884 ريال.

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