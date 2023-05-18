لا تتناولها أبدًا.. 5 أطعمة تدمر الأسنان

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كشف طبيب أسنان عن خمس أطعمة ومشروبات حذر من خطورتها على صحة الأسنان، ناصحًا بتجنبها، أو على الأقل الحد من تناولها.

الكركم

على الرغم من فوائده المعروفة، إلا أن طبيب الأسنان التجميلي في لندن، الدكتور سام جيثوا حذر من الإكثار من تناول الكركم لمن يرغب في إبقاء أسنانه بيضاء.

وقال لموقع “ديلي ميل”: “جميع الأسنان عرضة للتلطيخ وتغير اللون، ويمكن أن يكون الكركم مشكلة خاصة للأشخاص الذين خضعوا مؤخرًا لتبييض الأسنان أو لديهم قشرة”.

تؤدي الصبغة الملونة في الكركم إلى تلطيخ الأسنان وتغير لونها، مما يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الأسنان بشكل خاص، وفقًا للدكتور جيثوا.

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الحلوى

قد تكون الحلوى لذيذة ولكنها مليئة بالسكر، لذا فإن الدكتور جيثوا يحذر من خطورتها على صحة الأسنان، قائلاً:: “لا تتناول الحلوى أبدًا لأنها مريعة للأسنان”.

لكن لا يقتصر الأمر على محتوى السكر في الحلوى التي لا يحبها الدكتور جيثوا ، ولكن قوامها اللزج والقاسي. إذ من السهل كسر السن أثناء قضم قطعة حلو.

ويمكن أن يتسبب نسيج الحلوى اللزج أيضًا في مشاكل كبيرة للأشخاص الذين لديهم حشوات أو تيجان أو روابط مركبة أو مشابك في الأسنان لأنها قد تؤثر عليها.

المقليات

يمكن أن تحدث تشققات الأسنان بسبب العديد من الأشياء، ولكن غالبًا ما تكون الأطعمة المقرمشة هي السبب.

قال الدكتور جيثوا: “الأسنان المكسورة والمتشققة شائعة للغاية، وهو أمر يزداد انتشارًا مع تقدم العمر مع زيادة احتمالات تسوس الأسنان”.

تشير الدراسات إلى انتشار تشقق الأسنان يبلغ حوالي 80 في المائة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وفقًا للدكتور جيثوا.

ويمكن أن تعلق جزيئات الأطعمة المقرمشة في أخاديد الأسنان، مما يتسبب في تسوسها بمرور الوقت.

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الزيتون

غني بمضادات الأكسدة وفيتامين إي، يمكن أن يكون الزيتون وجبة خفيفة صحية.

لكن إذا قمت عن طريق الخطأ بعض “الحجارة” المختيئة فيه، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أسنانك.

قال الدكتور جثوا: “معظم هذه الشقوق تمر دون أن يلاحظها أحد لأن أطباء الأسنان غير مدربين على اكتشافها، حتى التعليم العالي الذي لا يعد جزءًا من التدريب المنتظم”.

أضاف: ‘العمر يلعب هنا دورًا مهمًا. مع تقدمنا في السن تصبح أسناننا أضعف بسبب البلى المستمر”.

ولايقتصر الأمر على الزيتون، فالأطعمة مثل الكرز والتمر إلى الخوخ لها تأثير مماثل على الأسنان.

حلوى الجوبستوبرز

هذه الحلوى المصنوعة بالكامل تقريبًا من السكر والصخور الصلبة.

يقول الدكتور جيثوا إن الحلوى الصلبة والسكرية هي “مزيج رهيب للأسنان”، يمكن أن تسبب تشققات وشظايا وتسوس الأسنان.

وحذر من أن “حقيقة أنها مصممة للبقاء في الفم لفترة طويلة تعني أن السكر سيتعرض مباشرة للأسنان لفترة طويلة من الزمن ، مما يتسبب في تسوس الأسنان وتسوسها”.

“أيضًا، نظرًا لأن العوارض صلبة جدًا، فمن المحتمل جدًا أن تتسبب في تشقق الأسنان وتكسيرها وكسرها”، حسب تحذيرها.