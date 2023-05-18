لأول مرة.. أسهم “ألفابيت” تقفز 3 % وقيمتها السوقية تبلغ 1.5 تريليون دولار

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قفزت القيمة السوقية لشركة “ألفابيت” المالكة لغوغل لتبلغ نحو 1.5 تريليون دولار لأول مرة منذ عام.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3% تقريبًا لتتداول بأقل من 120 دولارًا ، وتعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها القيمة السوقية للشركة لهذا المستوى منذ مايو 2022.

وارتفع سهم Alphabet بنسبة 10% منذ أن أعلنت عن أداة الذكاء الاصطناعي Bard الخاصة بها في 8 فبراير.

وتعد Alphabet واحدة من 3 شركات مدرجة في أميركا قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار، جنبًا إلى جنب مع شركتي التكنولوجيا العملاقة Apple و Microsoft.

كما تعد Amazon الشركة الأخرى الوحيدة التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار.

في وقت سابق، أعلنت “ألفابيت” عن إضافة المزيد من خدمات الذكاء الاصطناعي لمنتج البحث الأساسي الخاص بها استجابة للمنافسة من شركة مايكروسوفت.

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في سياق متصل، يعد متصفح جوجل كروم الأكثر استخدامًا في العالم منذ صدوره لأول مرة في عام 2008، ويتم استخدامه من أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

ويعمل على أنظمة لتشغيل مايكروسوفت ويندوز، ولينكس وماك أو إس وآي أو إس وأندرويد. غير أنه لم يكن بمنأى عن اختراقات وثغرات أمنية، بحسب اعتراف شركة “جوجل” المطورة له.

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