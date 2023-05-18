“إنجاد” يتلقى بلاغًا عن مفقود بالمنطقة الشرقية.. والفريق يتحرك

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أعلن فريق إنجاد عن تلقي بلاغ عن مفقود بالقرب من “أم أثلة” التابعة لمنطقة الشرقية.

وقال فريق إنجاد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن عددًا من أعضاء الفريق تحركوا للبحث عن المفقودين.

وأضاف: “نسأل الله السلامة للمفقود والتوفيق للأعضاء المشاركين”.

فريق إنجاد للبحث والإنقاذ

في وقت سابق، أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقود رويغب بالرياض “متوفى”. بعد تحرك عدد من أعضاء الفريق في محاولة لإنقاذه.

وقال الفريق عبر حسابه على “تويتر”: عُثِر على ‎مفقود رويغب -متوفى- من قِبل فارس ‎فريق إنجاد: محمد جميل العبدالله ومتطوعين من خارج الفريق.

وأضاف: نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يتقبله مع الشهداء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كل الشكر للأعضاء المشاركين، كتب الله أجرهم وجزاهم خير الجزاء.

في وقت سابق، نجح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ في عملية مميزة وبجهد كبير في استخراج كرفانة عالقة بعمق الصحراء.

عملية إنقاذ مميزة

وقال فريق إنجاد، في تغريدة عبر “تويتر”: “فريق إنجاد ينجح بفضل الله باستخراج كرفانة عالقة داخل الصحراء بمسافة 80كم، بعد أن أُحتجزت في الطين لأيام”.

وأضاف فريق إنجاد أنه فور وصول البلاغ تحرك الأعضاء من عدة مناطق للمشاركة في هذه المهمة التي تكللت بالنجاح.

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