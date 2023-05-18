صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة ضرية غرب القصيم

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت، صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة على محافظة ضرية جنوب غرب منطقة القصيم.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت ضرية ومنطقة القصيم لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وحبات البرد.

أمطار وسيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

https://twitter.com/ClimatJazeera/status/1659068473786368000

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

منها الرياض ومكة.. توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود،

والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.