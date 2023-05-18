تنويه مهم من وزارة الصحة حول تطعيمات الحج

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كشفت وزارة الصحة عن طريقة وأماكن الحصول على تطعيمات الحج لهذا العام.

وقال حساب “الصحة_937” في موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الصدد: “تقدم تطعيمات الحج في المراكز الصحية ويمكن الإطلاع على المراكز التي تقدم الخدمة من خلال تطبيق صحتي.

ولمزيد من المعلومات نأمل الإطلاع عبر المرفق التالي: (اضغط هنا) .

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التطعيمات للحجاج من داخل المملكة

يجب على الحجاج من داخل المملكة تلقي التطعيمات التالية:

1. لقاح فيروس (كورونا)

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج من البالغين والأطفال من عمر 5 سنوات أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت إكمال التطعيم باللقاحات المعتمدة في المملكة.

2. لقاح الحمى الشوكية النيسيرية

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج والعمرة، أو القدوم إلى مناطق الحج والعمرة لأي غرض آخر، من البالغين والأطفال من عمر 9 أشهر أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي (ACYW) قبل القدوم إلى مناطق الحج والعمرة بمدة لا تقل عن 10 أيام.

يُقبل التطعيم بأحد اللقاحات التالية:

اللقاح الرباعي (ACYW) متعدد السكريات، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 3 سنوات.

اللقاح الرباعي (ACYW) المقترن، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 5 سنوات.

تشير الدلائل العلمية إلى أن اللقاح المقترن فعال وآمن لمن تزيد أعمارهم على 55 سنة.

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3. لقاح الإنفلونزا الموسمية

يجب على الحجاج من داخل المملكة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تغني جرعة اللقاح خلال السنة في موسم الشتاء على الرغم من ارتباطها به؛ حيث إنه لقاح خاص بموسم الحج أيضًا.