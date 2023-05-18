الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بشرى سارة.. “نيوم” تطرح أكثر من 400 وظيفة متعددة لهؤلاء الخريجين
عبر هذا الرابط.. تعرف على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين
“الخثلان” يكشف عن مفاجأة حول شعور الأموات في البرزخ بمرور الزمن
قبل نتيجة “النقل الخارجي”.. 5 نصائح للمعلمين إذا لم يحالفهم التوفيق
بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح مغبرة خلال الـ 36 ساعة القادمة
توضيح جديد من الموارد البشرية حول شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بشرى سارة.. “نيوم” تطرح أكثر من 400 وظيفة متعددة لهؤلاء الخريجين

بشرى سارة.. “نيوم” تطرح أكثر من 400 وظيفة متعددة لهؤلاء الخريجين

بشرى سارة.. “نيوم” تطرح أكثر من 400 وظيفة متعددة لهؤلاء الخريجين
٠٩:١٠:٠٠ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم عن توفر 410 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

التخصصات المطلوبة

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الإدارة المكتبية.

– الإدارة العامة.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– إدارة المشتريات.

– إدارة المشاريع.

– إدارة الأعمال الدولية.

– الخدمات اللوجستية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– الإحصاء.

– الرياضيات.

– التسويق.

– التسويق الرقمي.

– الاتصال والإعلام.

– العلاقات العامة.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الاقتصاد.

– المالية.

– المحاسبة.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة المعمارية.

– تحليل البيانات.

– وغيرها من التخصصات.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

اضغط هنا

2- أو من خلال حساب الشركة الرسمي في منصة (Linkedin):

اضغط هنا

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية بوابة التوظيف الرسمية حملة البكالوريوس حملة الثانوية حملة الدبلوم شركة نيوم فرص عمل وظائف خالية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
خطيب المسجد النبوي: هذا هو وقت إخراج زكاة الفطر ومقدارها (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: هذا هو وقت إخراج زكاة الفطر ومقدارها (فيديو)

٠٢:٥٥ م، الجمعة، ١٤ أبريل ٢٠٢٣
جازان.. القِصاص من جانٍ قتل آخر بـ «فاروع»

جازان.. القِصاص من جانٍ قتل آخر بـ «فاروع»

١١:١٤ ص، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠١٥
«مودة» تطلق 14 دورة تدريبية بهدف تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية

«مودة» تطلق 14 دورة تدريبية بهدف تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية

٠٢:٠٩ م، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
العلاقات بين زملاء العمل في خطر.. مسؤولية المدير عن ذلك؟

العلاقات بين زملاء العمل في خطر.. مسؤولية المدير عن ذلك؟

٠٧:٤٢ ص، الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *