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مهم للجميع.. خطوات الحصول على العنوان الوطني المختصر

مهم للجميع.. خطوات الحصول على العنوان الوطني المختصر

مهم للجميع.. خطوات الحصول على العنوان الوطني المختصر
١٠:٠١:٠٣ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مؤسسة البريد أن خدمة العنوان الوطني المختصر تُمكّن المواطنين والمقيمين المسجلين في العنوان الوطني من إدارة عناوينهم الوطنية المسجلة.

تتيح لهم إمكانية تحديث موقع عنوانهم الوطني، وطباعة مستند “إثبات عنوان”، وهو عنوان محل إقامة المستفيد، والذي يمكن استخدامه في المراسلات لاستلام البريد والوثائق والطرود.

الخطوات

1 – يمكن البدء في الخدمة من خلال المنصة الوطنية الموحدة.

2 – سجل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

3 – اضغط على (ابدأ الخدمة).

4 – اختر تعديل العنوان/ إثبات العنوان.

5 – في حال تم اختيار (تعديل عنوان) يتم تعبئة معلومات المنزل – معلومات الموقع- ملخص.

6 – في حال تم اختيار (إثبات العنوان) يتم استعراض الإثبات، ويمكنكم طباعته.

7 – بعد التقديم على الخدمة: سيتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب.

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المتطلبات

1 – توفر هوية أو إقامة للأفراد.

2 – أن تكون مسجلاً في العنوان الوطني.

3 – أن يكون العنوان الجديد صحيحًا.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 8:45 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19992″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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