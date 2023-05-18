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المملكة تقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في “آيسف 2023”
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المملكة تقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في “آيسف 2023”

المملكة تقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في “آيسف 2023”

المملكة تقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في “آيسف 2023”
٠٨:٠٦:٤٠ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تشارك المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة” في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.

18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع

ويقام المعرض في الفترة من 12 إلى 19 خلال شهر مايو الجاري، بمدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، كراعٍ رئيس وستقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجالات علمية مختلفة.

وأوضح نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان في تصريح لـ وكالة الأنباء السعودية “واس”: أن الجوائز تشمل:

– 12 منحة دراسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

– 6 منح لحضور برنامج موهبة الإثرائي العالمي.

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تقديم 109 جوائز لـ 139 طالبًا وطالبة

مضيفاً أن مؤسسة “موهبة” تقدم سنوياً منذ عام 2010 جوائز خاصة لعدد من المشاركين في معرض “آيسف” في مختلف المجالات التي تعزز اهتمام المملكة.

والتي بلغ مجموعها خلال 12 عامًا الماضية 109 جوائز لـ 139 طالباً وطالبة من 23″ دولة.

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استقطاب الموهوبين والمبدعين

وتابع السدحان “تهدف جوائز موهبة الخاصة إلى استقطاب الموهوبين والمبدعين وجمعهم مع موهوبي المملكة انطلاقا من رؤية السعودية 2030.

وكذلك الدور المهم الذي تقوم به المملكة لتشجيع الطلبة الموهوبين والمبدعين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجالات واعدة تسهم في ازدهار البشرية وتحقيق التنمية والمستدامة”.

يذكر أن طلاب المملكة ينافسون أكثر من 1700 طالب وطالبة، يمثلون أكثر من 70 دولة، على الجوائز الكبرى والخاصة لمعرض “آيسف 2023.

ويضم فريق المملكة 35 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية ضمن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، قدموا 35 مشروعاً علمياً في مجالات ذات أولوية وطنية.

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