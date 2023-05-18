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12 ساعة.. إغلاق طريق الملك عبد العزيز بجدة اليوم وغدًا في هذه المواعيد (فيديو)
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12 ساعة.. إغلاق طريق الملك عبد العزيز بجدة اليوم وغدًا في هذه المواعيد (فيديو)

12 ساعة.. إغلاق طريق الملك عبد العزيز بجدة اليوم وغدًا في هذه المواعيد (فيديو)

12 ساعة.. إغلاق طريق الملك عبد العزيز بجدة اليوم وغدًا في هذه المواعيد (فيديو)
٠٨:١١:١٦ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنه سيتم إقفال طريق الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً.

إغلاق طريق الملك عبد العزيز غدًا

كما أنه سيجري من الغد الجمعة إقفاله من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً.

وسيتم أيضًا إغلاق كوبري المدينة مع تقاطع حراء باتجاه الشمال إلى كوبري الصالة الملكية، على ما أفادت فضائية “الإخبارية”.

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انعقاد القمة العربية الـ32

يأتي هذا فيما تستعد مدينة جدة لاستقبال قادة الدول العربية، حيث تنعقد القمة العربية الـ32 غدًا الجمعة.

وانطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة خلال الأيام الماضية.

وتعقد القمة العربية على مستوى القادة والزعماء العرب غدًا الجمعة.

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