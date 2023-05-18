قبل نتيجة “النقل الخارجي”.. 5 نصائح للمعلمين إذا لم يحالفهم التوفيق

تواصل – فريق التحرير:

ينتظر آلاف المعلمين، اليوم الخميس، حركة النقل الخارجي سواء بقبولها وتحديد وجهة عملهم الجديدة، أو الإبقاء على عملهم الحالي.

وتأتي هذه الحركة كل عام وقبل الإعلان عن حركة النقل الداخلي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين لتغير مكان عملهم بما يناسب مكان معيشتهم.

ورغم أن الحركة تراعي في المقام الأول راحة المعلم وتقدم له كل التسهيلات ليستطيع تقديم كل ما لديه للطلاب، فإن البعض قد لا يحالفه الحظ هذه المرة.

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5 نصائح

وفيما يلي بعض النصائح للمعلمين الذين لم يحالفهم التوفيق في تلك الحركة:

1- الحركة تُعلَن بشكل سنوي ودوري ومن المؤكد أنك ستصل لغايتك في إحدى المرات.

2 – كن على يقين تام بأن عدم اختيارك هو ترتيب من عند الله، ولا تفقد حماسك أو شغفك في المحاولة.

3- قدم كل ما لديك للطلاب حتى وإن كانت المسافة بين المدرسة ومحل إقامتك بعيدة، فكلما اجتهدت أكثر كان التوفيق من نصيبك في المرات القادمة.

4 – إذا لم يكن لديك أسرة وعائلة فمن الأفضل أن تنتقل لمحل سكن جديد بجوار محل العمل؛ فهذا يسهم في توفير الوقت والمال.

5- ابحث دائمًا عن بدائل لزيادة الدخل بطرق مشروعة، وادعوا الله دائمًا بالتوفيق في المحاولة القادمة.

وفيما يلي رابط الدخول على منصة نور لمعرفة النتيجة كما أوضحنا سابقًا في هذا التقرير.

رابط الدخول: ( من هنا )

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