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“الخثلان” يكشف عن مفاجأة حول شعور الأموات في البرزخ بمرور الزمن
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“الخثلان” يكشف عن مفاجأة حول شعور الأموات في البرزخ بمرور الزمن

“الخثلان” يكشف عن مفاجأة حول شعور الأموات في البرزخ بمرور الزمن

“الخثلان” يكشف عن مفاجأة حول شعور الأموات في البرزخ بمرور الزمن
٠٨:٥٦:٣٠ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن مفاجأة حول شعور الأموات في حياة البرزخ بمرور الزمن.

الميت لا يشعر في قبره بمرور الزمن

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن ظاهر الأدلة يؤكد أن الميت لا يشعر في قبره بمرور الزمن، لقول الله تعالى:

“فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ” (البقرة: 259).

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الميت يُنعّم أو يُعذّب في قبره

وأضاف أن الميت يُنعم أو يُعذب في قبره، لكنه لا يشعر بالوقت، ويتفاجأ بقيام الساعة، وهذا يستدعي من المسلم الاستعداد لهذا اليوم.

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حال المؤمن المُؤاخَذ بذنوبه

وعن المؤمن المؤاخذ بذنوبه، هل يُعرض عليه في القبر مقعده من الجنة والنار؟

بيّن الخثلان أن أحسن ما قيل في هذه المسألة، ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله:

 “وأما المؤمن المؤاخذ بذنوبه، فله مقعدان، مقعد في النار زمن تعذيبه، ومقعد في الجنة بعد إخراجه، فهذا يقتضي أن يُعرضا عليه بالغداة والعشي”.

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