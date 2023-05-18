“أبل” تتجه للإعلان عن نظارة الواقع الافتراضي.. و4 معلومات عنها

تواصل – فريق التحرير:

تتجه عملاق صناعة التكنولوجيا في العالم “شركة أبل” لطرح أول نسخة من نظارتها للواقع الافتراضي والميتافيرس.

وكشفت تسريبات أن الشركة ستعلن عن النظارة رسميًا في مؤتمر المطورين لتصبح بذلك ثاني منتج خالص للشركة بعدما أعلنت عن ساعاتها الذكية.

وجميع منتجات شركة أبل – بخلاف الساعة الذكية ونظارة الواقع الافتراضي – تشارك فيها شركات أخرى سواء فيما يخص قطع المنتج أو تجميعه.

مميزات النظارة

وبحسب المختص التقني “مينج – تشي كيو “، فإن بعض المعلومات متاحة عن النظارة وهي كالتالي:

1- التكلفة المرتفعة حيث يمكن أن تصل إلى 3000 دولار.

2- ستدعم عدسات من نوع micro- OLED بدقة 4K الفائقة.

3- شرائح M2 المتطورة، التي تتيحها أبل لأجهزتها المتقدمة من الحواسيب والهواتف الذكية.

4- ستعمل بحوالي 12 كاميرا مخصصة لتتبع الحركة ومصدر طاقة خارجي.

وكشف المختص التقني أن أبل استعانت على تطوير هذه النظارات، بشركات تشمل Sony وTSMC وEverwin Precision وCowell و Goretek.

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