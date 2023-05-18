الحرب على المخدرات.. أهم طرق العلاج الاجتماعي والنفسي للمتعاطين

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية الحرب على المخدرات بكاقة أنواعها، تبرز أهمية التعاطي مع مدمن المخدرات، والعمل على إعادة تأهيله بعد تخليصه من السموم.

ويقول محمد الحمزة في صحيفة “الرياض”، إن “سيكولوجية تعاطي المخدرات تتضمن دراسة سلوك الأفراد الذين يتعاطون المخدرات.

والعوامل التي تؤدي إلى تعاطيهم لهذه الأنواع من العقاقير، ويتضمن كذلك دراسة العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تؤثر على تعاطي المخدرات”.

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العوامل النفسية التي تؤثر على تعاطي المخدرات

وحدد العوامل النفسية التي تؤثر على تعاطي المخدرات وتشمل:

– الشعور بالضيق.

-القلق.

-الاكتئاب.

-الضغوط النفسية.

-الاضطرابات النفسية الأخرى.

وأشار الحمزة إلى أن الأفراد قد يلجأون إلى تعاطي المخدرات كوسيلة للتعامل مع هذه المشكلات النفسية وتخفيف الألم النفسي.

وحدد العوامل الاجتماعية التي تؤثر على تعاطي المخدرات، وتشمل:

-الضغوط الاجتماعية والثقافية.

-التعرض للمخدرات في المجتمع والأصدقاء والأسرة والزملاء.

-كما يمكن أن يؤدي الشعور بالتشبث بالمجموعة والتعرض للضغوط الاجتماعية والحاجة إلى الموافقة الاجتماعية إلى التعاطي.

-وكذلك تشمل العوامل البيئية التي تؤثر في الوصول إلى المخدرات والتوافر والتعرض المتكرر لها والتعرض للإعلانات والأفلام التي تروج لها.

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علاج تعاطي المخدرات

وأوضح الحمزة، أن علاج تعاطي المخدرات يتضمن:

-العمل مع العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تؤثر على تعاطي المخدرات.

-الأساليب السلوكية والعلاج النفسي والعلاج الدوائي والعلاج الجماعي والعلاج الأسري والدعم الاجتماعي وتعزيز الصحة النفسية والتعليم والتدريب المهني والمشاركة في أنشطة الرياضة والأنشطة الترفيهية.

-كما يتطلب العلاج العمل على تحسين ظروف الحياة وتوفير فرص العمل والتعليم وتعزيز الثقافة المجتمعية ضد تعاطي المخدرات.

وشدد الحمزة على أن “العلاج النفسي يعد فعالًا في علاج تعاطي المخدرات؛ حيث يتم توظيف مجموعة واسعة من الأساليب النفسية لمساعدة الأفراد على التخلص من التعاطي المخدرات والحفاظ على الانتعاش النفسي والجسدي، وهي تشمل:

-العلاج السلوكي؛ الذي يركز على تغيير السلوكيات الضارة وتطوير سلوكيات جديدة وصحية، ويمكن استخدام تقنيات، مثل: الإيحاء والتحفيز المعنوي والعمل بالمكافآت لتشجيع السلوك الإيجابي.

-وتشمل العلاج النفسي الاجتماعي؛ والذي يركز على تحسين العلاقات الاجتماعية للمدمنين وتعزيز الدعم الاجتماعي واستخدام تقنيات التفاعل الاجتماعي لتحفيز السلوك الإيجابي.

-ويشمل كذلك العلاج النفسي الإدراكي؛ الذي يركز على تغيير الأفكار الضارة والمعتقدات الخاطئة التي تدعم التعاطي المخدرات.ز

وتنمية المهارات الإدراكية للمدمنين. ويشمل العلاج النفسي النفساني؛ الذي يركز على التعرف على العوامل النفسية التي تؤدي إلى التعاطي المخدرات وتحليلها ومعالجتها.

ويمكن استخدام تقنيات مثل التحليل النفسي والعلاج النفساني لتحقيق ذلك.

وقال إنه “يمكن استخدام هذه الأساليب بشكل فردي أو مجتمعي أو متعدد التخصصات..

وتحتاج كل حالة إلى مقاربة فردية ومخصصة لتلبية احتياجات المريض ومساعدته على التغلب على تعاطي المخدرات وتحقيق الانتعاش النفسي والجسدي..

ويجب أن يتم تقديم العلاج النفسي بالتزامن مع الدعم الاجتماعي والعلاج الدوائي وفقًا لاحتياجات المريض وحالته الصحية”.

دور الأصدقاء والعائلة

وتحدث الحمزة عن دور الأصدقاء والعائلة، إذ يمكن أن “يساعدوا الأفراد على تجنب التعاطي المخدرات وتقليل احتمالية الوقوع في هذه الفعالية الضارة. وذلك عن طريق:

-توفير الدعم النفسي للأفراد الذين يعانون من الضغوط النفسية والاضطرابات النفسية، وذلك عن طريق الاستماع إلى مشكلاتهم وتقديم النصح والدعم اللازم، وعن طريق إعطاء معلومات صحيحة عن المخدرات.

-يجب تزويد الأفراد بالمعلومات الصحيحة حول المخدرات وتأثيرها على الصحة النفسية والجسدية، وما يمكن أن يحدث إذا تم تعاطيها.

-وعن طريق تشجيع النشاطات الصحية؛ مثل: ممارسة الرياضة والتغذية السليمة والنوم الكافي، وذلك لتقوية صحتهم النفسية والجسدية وتقليل احتمالية اللجوء إلى التعاطي المخدرات.

وخلص الكاتب إلى التأكيد على أن “الإنسان هو الثروة الوطنية الكبرى، والحفاظ عليه هو من أساسيات الدول المتحضرة، وما نشهده من حملة للقضاء على المخدرات مؤشر إيجابي لوطن نظيف وآمن وصحي، ومؤشر لمستقبل زاهر بالإنتاجية”.

وشدد على أن “البرامج العلاجية لا بد أن تكون مصاحبة للحملة للوصول للتكامل الذي يخدم الإنسان، وحيث إن أسباب العلاج قد تكون قريبة منا وبين يدينا، ونستطيع أن نخدم بها من هم بين أيدينا ممن دخل نفق التعاطي والإدمان”.