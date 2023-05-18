خدمة اليوم.. 4 خطوات لتحويل المرضى المنومين ومرضى الهيئات الطبية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم وأيسر الخطوات لتحويل المرضى المنومين ومرضى الهيئات الطبية.

وأوضحت الشؤون الصحية بالحرس الوطني أن الخدمة تتيح تقديم طلب لتحويل المرضى من المستشفيات الأخرى إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، عبر هذه الخطوات والشروط:

الخطوات

1 – ادخل إلى الموقع.

2 – أدخل رمز التحقق.

3 – املأ بيانات الطلب إلكترونيًا.

4 – ارفع الوثائق المطلوبة.

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المتطلبات

1 – تقرير طبي.

2 – تعبئة نموذج طلب نقل مريض.

3 – تقرير طبي مفصل وحديث.

4 – صورة من الهوية الوطنية.

5 – رقم جوال مقدم الطلب.

6 – رقم جوال قريب مقدم الطلب.

7 – رقم الملف الطبي للمريض إذا توفر.

8 – نتائج فحص المختبر فيروسات كورونا والإنفلونزا لمرضى العناية المركزة. وتعبئة نموذج المسح الطبي المرفق:

“رقم هاتف، وفاكس التنسيق الطبي، وإدارة التنويم في المستشفى المحيل”.

9 – تعبئة نموذج المرفق للموافقة على إعادة تحويل مريض إلى المستشفى المحيل بعد تقديم العلاج لغير منسوبي الحرس الوطني.

10 – في حال عدم توفر رقم ملف طبي يرجى إرفاق صورة من البطاقة العسكرية، أو وثيقة التقاعد، أو تعريف من جهة العمل، ورقم الطبيب الاستشاري المعالج للمريض في خانة التعليق.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966118011111″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.