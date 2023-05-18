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لهذه الأسباب.. مليون ريال عقوبة التعدي على براءات الاختراع
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لهذه الأسباب.. مليون ريال عقوبة التعدي على براءات الاختراع

لهذه الأسباب.. مليون ريال عقوبة التعدي على براءات الاختراع

لهذه الأسباب.. مليون ريال عقوبة التعدي على براءات الاختراع
٠٧:٢٧:٢٥ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل من يقوم بالتعدي على الاختراعات ونماذج المنفعة دون موافقة كتابية من أصحابها، بغرامة لا تزيد على مليون ريال.

النيابة تتولى تمثيل الحق العام

وتتولى النيابة العامة تمثيل الحق العام في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام، ويجوز للمحكمة المختصة، أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر أو أي وسيلة أخرى تقررها على نفقة المحكوم عليه.

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التعدي على مالك وثيقة الحماية

وبحسب النظام، الذي تعمل عليه الهيئة السعودية للملكية الفكرية، يعد تعدياً على وثيقة الحماية قيام أي شخص في المملكة بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذا النظام، دون موافقة كتابية موثقة من قبل مالك وثيقة الحماية.

وتصدر المحكمة المختصة، بناء على طلب مالك الوثيقة أو كل ذي مصلحة، حكماً بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللمحكمة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.

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الأعمال المستبعدة من تطبيق الغرامة

واستبعد براءات الاختراع ونماذج المنفعة الجديد، الأفكار المجردة، أو الاكتشافات، أو النظريات العلمية، أو الطرق الرياضية وبرامج الحاسوب في حد ذاتها أو الخوارزميات، أو عرض المعلومات.

ويستثنى من ذلك البرامج الحاسوبية التي تنطوي على طابع تقني ومخططات مزاولة الأعمال وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب والنباتات والحيوانات، بما في ذلك أي جزء من أجزائها أو مكوناتها، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

ويستثنى أيضاً الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة وجسم الإنسان أو أي عضو من أعضائه والمواد الموجودة في الطبيعة، بما في ذلك الجينات والخلايا الجذعية في مجال براءات الاختراع اكتشاف خاصية جديدة أو استعمال جديد لمواد أو مستحضرات معروفة مسبقاً أو استخدام عمليات معروفة مسبقاً وطرق التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الإنسان أو الحيوان.

وكل ما يسهم في تحسين المنظر أو الشكل الجمالي فقط. وأكدت مسودة النظام أن ذلك لا يعد من قبيل الاختراعات أو نماذج المنفعة.

ويهدف النظام إلى تحفيز تسجيل طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة، للمساهمة في نقل التقنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.

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الغرامة المحكمة النيابة الهيئة السعودية للملكية الفكرية براءات الاختراع براءات الاختراع ونماذج المنفعة الجديد مليون ريال

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