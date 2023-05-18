إعلان النتائج اليوم.. معلمون: نعتز بخدمة التعليم وننتظر النقل منذ 10 سنوات

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تستعد وزارة التعليم، اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر نظام نور الإلكتروني بعد إجراء المراجعة الجيدة على طلبات المدرسين.

ويترقب المعلمون والمعلمات من طالبي النقل الخارجي إعلان حركة النقل، اليوم الخميس، وسط تخوف من تدني النسبة لهذا العام قياساً بالأعوام السابقة.

أسباب تخوف المعلمين

وذكر بعض المعلمين، الذين أشاروا إلى أن أسباب تخوفهم تعود لعدم إعلان تعيينات جديدة، إضافة إلى تحفظ الوزارة على تقدير نسبة تحقيق النقل المتوقع لهذا العام.

وكشف عدد من المعلمين معاناتهم من قطع المسافات في الذهاب والعودة من مدارسهم وما يتعرضون له من مخاطر الطريق، خصوصاً المعلمات، معلقين آمالهم على أن تشملهم حركة النقل الخارجي لهذا العام، وفقًا لـ”عكاظ”.

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ننتظر النقل منذ 10 سنوات

وقال محمد النعمي، علي الغامدي، أحمد الذروي، نادر محمد، وليد حسن، عبدالرحمن عيسى، فلاح القحطاني: “منذ عشر سنوات ونحن نقدم على حركة النقل الخارجي، إلا أنها لم تشملنا إلى هذه اللحظة”.

وأضافوا: “نعتز بخدمة التعليم في أي مكان في وطننا، ولكن نبحث عن الاستقرار الأسري الذي فقدناه منذ التعيين”.

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كيف يتم تحقيق طلب النقل الخارجي للمعلمين؟

وكانت وزارة التعليم، أكدت في وقت سابق، أن تحقيق طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات؛ يتم وفقاً للاحتياج التعليمي، والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص.

ويلزم ذلك عدم إحداث عجز في مقر عمل المعلم في القطاع المطلوب النقل منه، وفي حال إحداثه عجزاً يتم تجاوزه والانتقال إلى الذي يليه حسب المفاضلة، حيث إن الأصل بقاء الموظف في مقر عمله.

وأشارت الوزارة، في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لعام 1444هـ إلى أن عملية إجراء النقل تحاول تحقيق أفضل رغبة للمتقدم.

وذلك عن طريق نقله على رغبة أو أكثر خلال عملية إجراء النقل الخارجي، حتى تصل لأفضل رغبة ممكنة.

وبالتالي سيتغير مقر عمل المعلم وقطاعه في كل مرة؛ ما يترتب عليه إعادة مفاضلته مع المتقدمين في القطاع الجديد حسب احتياج ذلك القطاع.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة:

-ادخل على نظام نور وسجل الدخول باستخدام حساب كلمة المرور واسم المستخدم.

-وادخل للصفحة الرئيسة وستجد في القائمة ”خدمات شئون المعلمين”.

-ادخل على رابط ” الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.

-في حالة قبول حركة النقل الخارجي ستجد رسالة ” تم نقلك”.

ويمكن تقديم اعتراض على النتيجة، من اليوم الأول من شهر يالقعدة ولمدة خمسة أيام، من خلال منصة نور. على أن تعتمد الحركة رسميًا في الثامن من الشهر المقبل.

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خطوات التظلم على نتائج حركة النقل الخارجي

وفيما يلي خطوات التظلم على نتائج حركة النقل الخارجي:

– الدخول إلى منصة نور.

– أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

اختر “خدمات شئون المعلمين”، ثم “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي”.

-ستجد قائمة الرغبات في الصفحة الرئيسة أسفل الرد.

-أسفل القائمة ستجد ” لطلب الاعتراض انقر هنا”، اضغط عليه.

-ستجد في قائمة نوع الرد ” آلي أو غير آلي”، فاختر ما يناسبك.

في حالة تقديم اعتراض آلي:

-تحت قائمة “نوع الاعتراض” ستجد اعتراضات جاهزة يمكنك أن تختار من بينها ما يناسبك .

أما في حالة اختيار اعتراض غير آلي:

-ستجد أمامك مساحة لتقديم الاعتراض، بالصيغة التي تريدها، فاكتب اعتراضًا بشرط ألا يتجاوز 300 حرف.

-بعد الانتهاء اضغط على زر “حفظ”.

سيتم الرد على الاعتراض في الصفحة، إذا قمت بتقديم اعتراض آلي على حركة النقل الخارجي للمعلمين، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الاعتراض من الصفحة نفسها التي قدمت فيها الاعتراض.

لكن في حالة اختيار “الرد غير الآلي” سيتم التواصل معك بخصوص الاعتراض.

وسيتم إبلاغ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بالنتيجة للعمل بموجبها في حركة النقل الداخلي التي ستنفذ على مستوى الإدارات التعليمية، التي سيتم تنفيذها قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وسد العجز قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.