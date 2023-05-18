شعر به سكان دولتين.. زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جواتيمالا

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة كويشي في جواتيمالا.

المكسيك والسلفادور تشعران بالزلزال

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 23:02:00 بتوقيت جرينتش، أمس الأربعاء، وشعر به سكان في ولاية واهاكا بالمكسيك وكذلك السلفادور.

وتابعت الهيئة، صباح اليوم الخميس، أن الزلزال ضرب منطقة تبعد 4 كم جنوب كانيلا في جواتيمالا.

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لا ضحايا أو خسائر للزلزال

وتم تحديد مركز الزلزال في البداية عند 15.1212 درجة شمالًا و90.8546 درجة غربًا، وكان بعمق 266 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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زلزال يضرب يضرب خليج العقبة جنوبي الأردن

ومساء الثلاثاء الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، خليج العقبة جنوبي الأردن.

وأوضح مركز مرصد الزلازل الأردني، في بيان ، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:06.

جنوب العقبة

وأضاف المركز، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 110 كم جنوبي العقبة، وعلى عمق 20 كم.

ولم تعلن السلطات الأردنية، عمّا إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.

وتشهد مناطق جنوب المملكة وغور الأردن، نشاطا زلزاليا كان الأقوى في مدينة العقبة في نوفمبر 1995، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.

ومؤخرًا ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر الساحل الشرقي لمدينة دونغهيه الكورية.

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عمق الزلزال 32 كيلومترًا

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن الزلازل وقع في المياه على بعد 59 كيلومترًا شمال شرقي دونغهيه، التي تبعد 182 كيلومترا شرقي سيئول، في الساعة 6:27 صباحًا، ويقدر عمق مركز الزلزال بحوالي 32 كيلومترًا.

لا خسائر أو أضرار للزلزال

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.