بدون أن تتحرك.. كيف تمشي 4 آلاف خطوة يوميًا؟

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كشفت دراسة حديثة عن نظام غذائي يعادل في فائدته مشي 4 آلاف خطوة يوميًا، ويعتمد هذا النظام على حمية البحر المتوسط بما تضم من الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والألبان.

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الحمية تنعكس على اللياقة القلبية

وذكر الباحثون المشرفون على الدراسة أن فوائد تلك الحمية تنعكس على الجسم من خلال اللياقة القلبية التنفسية، التي تعكس القدرة على توفير الأكسجين واستخدامه لممارسة الرياضة، وفقًا لما ذكر موقع “eatingwell” المتخصص في شؤون الغذاء والحمية.

وبحسب الدراسة التي أجريت باستخدام بيانات 2380 شخصًا متوسط أعمارهم 54 عامًا، فإن تأثير حمية البحر المتوسط كان متشابها بين النساء والرجال.

وكان أكثر وضوحًا على اللياقة لدى من تقل أعمارهم عن 54 عامًا مقارنة بالبالغين الأكبر سنًا.

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النظم الغذائية الأفضل تؤدي إلى لياقة أعلى

وأوضح المشرف الرئيس على البحث، مايكل مي أن هذه الدراسة “توفر بعض أقوى البيانات وأكثرها صرامة حتى الآن لدعم العلاقة التي قد تؤدي بها النظم الغذائية الأفضل إلى لياقة أعلى”.

وتابع مي: “تشير بيانات الأيض (الاستقلاب) لدينا إلى أن تناول الطعام الصحي يرتبط بصحة التمثيل الغذائي الأفضل، والتي يمكن أن تكون إحدى الطرق الممكنة التي تؤدي إلى تحسين اللياقة والقدرة على ممارسة الرياضة”.

بيد أن الدراسة شددت على أن النتائج لا تعني عدم الحاجة إلى القيام بأنشطة رياضية وبدنية، والتي تبقى ضرورية للصحة سواء من ناحية نقص الوزن أو الحفاظ على قوة العضلات ومختلف أعضاء وأجهزة الجسم.

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