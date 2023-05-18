“تسلا” تتصدر قائمة أعلى السيارات الكهربائية مبيعًا حول العالم 2022

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سيطر عملاق السيارات الكهربائية “تسلا” على قائمة مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال 2022، بعد أن احتلت المركزين الأول والثاني وبفارق كبير عن المنافسين.

طراز تسلا موديل Y يتصدر القائمة

واحتل طراز تسلا موديل Y على التصنيف العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية، وتلاه طراز تسلا موديل 3 والتي احتلت المركز الأول في قائمة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا خلال 2021.

وقد وجدت السيارة طريقها إلى أكثر من 747 ألف عميل جديد بزيادة قدرها 91% عن العام السابق، وكانت نسبة المبيعات في الصين بحوالي 44% بينما استحوذ حجم الولايات المتحدة وكندا على 34%.

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طراز تسلا موديل 3 في المركز الثاني

واحتل طراز تسلا موديل 3 المركز الثاني بحوالي 482 ألف سيارة وبيع منها 47% في الولايات المتحدة وكندا وحوالي 28% في الصين و19% في أوروبا، ويشكل هذان النموذجان حوالي 95% من حجم مبيعات تسلا العالمية لعام 2022.

وهذه قائمة أعلى 10 سيارات كهربائية مبيعًا في العالم خلال 2022

سيارة وولينج هونجوانج ميني الكهربائية

وجاء في المركز الثالث سيارة وولينج هونجوانج ميني الكهربائية، وذلك بفضل انتشارها الكبير في الصين والتي تعتبر أكبر سوق للمركبات الكهربائية في العالم.

وبيع منها حوالي 443,400 سيارة ويرتبط جزء من هذه السيارة بسعرها الذي يعتبر مثاليًا للعديد من المستهلكين.

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سيارة بي واي دي دولفن الكهربائية

ولم تكن هونجوانج الوحيدة المتألقة في التصنيف العالمي، فقد بيعت سيارة بي واي دي دولفن الكهربائية بعدد 200 ألف سيارة.

وتتمتع السيارة بإمكانيات أكبر من حيث انتشارها في الأسواق الخارجية للصين.

وينطبق ذلك أيضًا على سيارة بي واي دي يوان بلس والمعروفة أيضًا باسم Atto 3.

وهي سيارة اس يو في مدمجة جذابة تتسلق بسرعة ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا.

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السيارات الأوروبية

أما عن السيارات الأوروبية، فزادت سيارة فولكس فاجن ID.4 السيارة الكهربائية الأكثر شعبية في العام الماضي، في حجم مبيعاتها بنسبة 53% إلى 175.600 وحدة.

وتوزعت وحداتها بنسبة 47% في الصين وهونج كونج وتايوان و39% في أوروبا و13% في الولايات المتحدة وكندا.

وهذه قائمة بأعلى 10 سيارات كهربائية أوروبية مبيعًا