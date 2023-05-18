دراسة: 4 مخالفات لـ”يوتيوب” في مشاهد تحتوي على “عنف” للأطفال

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت دراسة جديدة أن منصة “يوتيوب” أجازت مئات مقاطع الفيديو التي تتناول مشاهد تتعلق بإطلاق النار، أو ذات محتوى عنيف لحسابات أطفال وطلاب في المدارس.

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مقاطع فيديو تتعلق بإطلاق النار في المدارس

ووفقاً للدراسة التي صدرت عن مشروع الشفافية التقنية “TTP”، وهو عبارة عن مجموعة مراقبة غير ربحية، فإنّ “يوتيوب” تدفع الأولاد المهتمين بألعاب الفيديو إلى مشاهدة مقاطع فيديو تتعلق بإطلاق النار في المدارس.

وتعليمات حول كيفية استخدام الأسلحة وتعديلها من عادية إلى أوتوماتيكية (آلية) وغيرها من المحتويات التي تركّز على الأسلحة.

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4 حسابات ترصد مخالفات يوتيوب

وأنشأ الباحثون المسؤولون عن التقرير أربعة حسابات جديدة على المنصّة، متنكّرين في صور صبيّان يبلغان من العمر 9 أعوام وصبيّان يبلغان من العمر 14 عاماً.

وقد تمّت مشاهدة محتوى حول ألعاب الفيديو بالحسابات الأربعة مثل “روبلوكس” و”GTA”. ثمّ تتبّع الباحثون توصيات الحسابات خلال فترة 30 يوماً.

وكتبت المجموعة في تقريرها: “وجدت الدراسة أنّ “يوتيوب” دفع محتوى إطلاق النار والأسلحة إلى جميع حسابات اللاعبين، ولكن بحجم أكبر بكثير للمستخدمين الذين نقروا على مقاطع الفيديو الموصى بها عبر المنصّة”.

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4 مخالفات في مشاهد “العنف” للأطفال

وأضاف التقرير: “تضمّنت مقاطع الفيديو هذه:

– مشاهد تصوّر إطلاق نار في المدارس.

– أحداث إطلاق نار جماعية أخرى.

– عروض بيانية توضح مقدار الضرر الذي يمكن أن تلحقه البنادق بجسم الإنسان.

– أدلّة إرشادية لتحويل المسدس إلى سلاح آليّ بالكامل.

وكما يشير التقرير، فالعديد من مقاطع الفيديو الموصى بها تنتهك سياسات “يوتيوب”.

وفي بيان، أشار متحدّث باسم المنصّة إلى تطبيق “يوتيوب للـ #أطفال” وأدوات الإشراف داخل التطبيق، والتي تخلق تجربة أكثر أماناً للشباب والمراهقين.