الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اشتباكات السودان تُوقف أكبر مصدر للدخل في البلاد
3 نصائح مهمة.. كيف نستفيد من الوقت؟
قد يسبب العمى.. ماذا تعرف عن مرض اعتلال الشبكية السكري؟
100 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات
هزة أرضية قوية مقدراها 6.2 درجة تضرب المكسيك
قرار من صحة الرياض بشأن العلاج الإسعافي للحالات الطارئة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اشتباكات السودان تُوقف أكبر مصدر للدخل في البلاد

اشتباكات السودان تُوقف أكبر مصدر للدخل في البلاد

اشتباكات السودان تُوقف أكبر مصدر للدخل في البلاد
٠٣:٣٨:٠٨ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تسببت اشتباكات السودان في وقف تجارة الذهب الرسمية، والتي تعد أكبر مصدر للدخل في البلاد؛ نتيجة تلف معدات المعالجة، ونهب مكاتب الشركة الحكومية المسؤولة عن إنتاج الذهب.

صادرات الذهب السنوية تقدر بـ2 مليار دولار

ووفقًا لوكالة “بلومبيرج” فقد توقفت الصادرات الرسمية والمقدرة قيمتها بنحو 2 مليار دولار سنويًا.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبد الرحمن أردول، القول إن صناعة الذهب الرسمية في البلاد انهارت تماما بسبب القتال.

وأضاف أردول أن الصادرات توقفت، وتضررت معدات المعالجة، ونُهبت مقار العديد من شركات الذهب في العاصمة، الخرطوم.

وصدّر السودان رسميا 34.5 طنًا من الذهب تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار، العام الماضي، حيث يعد أكبر مصدر للدخل في البلاد.

اقرأ أيضًا:

“الأمم المتحدة”: الوضع في السودان يتحول إلى”أزمة إقليمية” بوتيرة سريعة

توقف إنتاج الذهب في أحد المناجم

ووفقا لـ”بلومبيرج”، أوقفت شركة مناجم، وهي أكبر شركة تعدين للمعادن في المغرب، الإنتاج في منجمها للذهب في وادي قبقبة شمال شرقي السودان، كما طلبت من موظفيها العودة لمنازلهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وعلى الرغم من توقيع الطرفين المتحاربين على اتفاقية لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات في مدينة جدة، إلا أن الاشتباكات استمرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفقًا لمقابلات مع سكان محليين، ووثائق أمنية داخلية تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليها بلومبيرج.

وأشار أردول إلى أن عمليات استخراج الذهب مستمرة، لكنه نوه إلى أن مواقع المعالجة الرئيسة دمرت بسبب الصراع بينما تم إغلاق الأنظمة المالية والجمركية.

وقال: “من المنبع إلى المصب، تضررت كلها الآن.. لا يستطيع الناس التصدير بسبب عمليات إرسال الأموال، لأن البنوك مغلقة والبنك المركزي مغلق ولا يمكن أصلاً الوصول إلى المصفاة”.

اقرأ أيضًا:

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة السودان تتجاوز 17 مليون ريال

الذهب مصدر دخل مهم للحكومة السودانية

وتقول بلومبيرج إن الذهب يعد مصدر دخل مهم للحكومة السودانية وذلك عبر شركات من بينها شركة “بيرسيوس” للتعدين الأسترالية وشركة “التحالف الروسي” للتعدين المحدودة، لكن الغالبية العظمى من إنتاجه يتم تهريبها إلى خارج البلاد، وفقا لوزارة المالية السودانية.

وتضيف الوكالة أن “لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني حصص كبيرة في صناعة الذهب ويتهمهما نشطاء وجماعات حقوقية بتهريب كميات كبيرة خارج البلاد”.

كما تم ربط مجموعة “فاغنر” الروسية بمنشأة لمعالجة الذهب شمالي الخرطوم، وفقًا للوكالة.

واندلع القتال في السودان منذ منصف إبريل، بين قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية يقودها الفريق محمد دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، وقوات الجيش التي يقودها، الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة.

اقرأ أيضًا:

الجيش السوداني يوقف إمدادا قادما لقوات الدعم السريع.. والبرهان يقيل مسؤولين

الكلمات الدلالية:
أحداث عنف أخبار السودان أردوغان أمريكا إنتاج الذهب اشتباكات السودان الأزمة في السودان الحكومة السودانية الخرطوم الذهب السودان القتلى المدنيين القوات المسلحة السودانية المملكة جدة حميدتي دارفور صناعة الذهب عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع مناجم الذهب

مواد ذات صلة

المزيد
احتفال جامعة الإمام بـ”اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة‬” يثير غضب المغردين

احتفال جامعة الإمام بـ”اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة‬” يثير غضب المغردين

١١:٠٧ م، الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٤
بالفيديو والصور.. السيول والأمطار تغرق مركز «الدلم» وتغلق طريق الجنوب

بالفيديو والصور.. السيول والأمطار تغرق مركز «الدلم» وتغلق طريق الجنوب

٠٢:١١ م، الجمعة، ١٧ فبراير ٢٠١٧
‏أطفال يبيعون الألعاب النارية أمام سوق شهير في بيشة (صورة)

‏أطفال يبيعون الألعاب النارية أمام سوق شهير في بيشة (صورة)

٠١:٢٣ ص، الجمعة، ٢٥ يوليو ٢٠١٤
روابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

روابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

٠٢:٠٠ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *