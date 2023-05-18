الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
3 نصائح مهمة.. كيف نستفيد من الوقت؟
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3 نصائح مهمة.. كيف نستفيد من الوقت؟

3 نصائح مهمة.. كيف نستفيد من الوقت؟

3 نصائح مهمة.. كيف نستفيد من الوقت؟
٠٣:٠٥:٣٩ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعددت نصائح العلماء والخبراء بشأن تنظيم وإدارة الوقت، حيث نملك جميعنا 24 ساعة، لكن ربما يدفعنا سوء التخطيط، إلى إضاعتها دون فائدة.

ولفت خبراء إلى 3 نصائح مهمة لتنظيم الوقت تتمثل في:

حدد أولوياتك

أنت بحاجة إلى معرفة كيفية تنظيم أنشطتك وفقاً لدرجة أهميتها، ومن خلال القيام بذلك، ستكون قادراً على تولي المهام الأكثر أهمية أولاً، وبعد الانتهاء من المهام ذات الأولوية القصوى، يمكن الانتقال إلى الأنشطة الأخرى.

ضع جدولاً زمنياً

مثلما لكل شخص صفاته وخصائصه، فإن لكل شخص طاقته الإنتاجية؛ لذا، فأنت بحاجة إلى معرفة الوقت الذي تكون فيه منتجاً ووضع جدول زمني لإنجاز مهامك، ومحاولة تجنب أي انقطاعات محتملة قد تؤثر في إنتاجيتك، حسب “القبس”.

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خطط ليومك

ليس من السهل دائماً التخطيط لإنجاز مهامك اليومية، ولكن، إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من وقتك، فأنت بحاجة لتسجيل قائمة بجميع الأشياء التي تحتاج إلى إنجازها في اليوم نفسه وتلك التي ستؤجلها لوقت آخر. ومن خلال هذا التخطيط، يمكنك تنظيم المهام المؤجلة كذلك.

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تحديد المهام والأولوية تنظيم الوقت نصائح لإدارة الوقت

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