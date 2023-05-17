100 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع توفر أكثر من 100 وظيفة شاغرة (إدارية، فنية، هندسية، حراسات أمنية) وأخرى، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: