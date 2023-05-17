قد يسبب العمى.. ماذا تعرف عن مرض اعتلال الشبكية السكري؟

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يوضح الأطباء، أن مرض اعتلال الشبكية السكري هو حالة من أمراض العين يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر والعمى لدى مرضى السكري.

ويعد اعتلال الشبكية السكري أحد أكثر أسباب العمى شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 65 عامًا.

أحد مسببات العمى؟

وتوضح الدراسات إلى أنه يمثل 5٪ من العمى على مستوى العالم و15-17٪ من العمى في البلدان المتقدمة. يزداد انتشار اعتلال الشبكية السكري مع زيادة مدة الإصابة بمرض السكري.

ووفقا للأطباء، يعاني جميع الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول تقريبًا ومعظم المصابين بداء السكري من النوع 2 من درجة ما من اعتلال الشبكية السكري بعد 20 عامًا.

سبب اعتلال الشبكية السكري

يزيد ارتفاع السكر في الدم من تدفق الدم إلى شبكية العين. يعطل عملية التمثيل الغذائي داخل الخلايا ويؤدي إلى ضعف التنظيم الذاتي للأوعية الدموية.

ويتسبب ذلك في جعل الشعيرات الدموية في النهاية غير قادرة على إمداد خلايا الشبكية بالدم ، والتي تسمى نقص تدفق الدم الشعري ، والتي قد تؤدي في النهاية إلى إغلاق الشعيرات الدموية، مما يؤدي هذا إلى موت خلايا الشبكية.

ويؤدي موت خلايا الشبكية إلى تحفيز عوامل النمو، وتتسبب عوامل النمو هذه في تكوين أوعية دموية غير طبيعية، والتي تنزف وتزيد الحالة سوءًا.

تحذير لمرضى السكري

ويمكن لأي شخص مصاب بداء السكري لفترات طويلة أن يصاب بمرض العين السكري، ومع ذلك، فإن الخطورة تكون أكبر إذا كان لدي المريض أي من الشرطين الإضافيين التاليين:

– ارتفاع مستويات السكر في الدم غير المنظمة

– ارتفاع ضغط الدم غير المعالج

أيضا قد يؤدي التدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض العين السكري، وبالتالي ينصح الأطباء مرضى السكري بالإقلاع عن التدخين ومراقبة نسبة السكر في الدم والاهتمام بنمط الحياة الصحي.

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