قرار من صحة الرياض بشأن العلاج الإسعافي للحالات الطارئة

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نوهت المديرية العامة بمنطقة الرياض بحقوق المرضى في المنشآت الصحية الخاصة، وذلك طبقا لما ورد في وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى داخل المنشآت الصحي، مؤكدة أهمية التزام المنشآت بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة.

خدمات صحية مرخصة

وجاء في الوثيقة أنه يجب على أي منشأة تُقدّم خدمات صحية مُرخّصة من وزارة الصحة (وضع الترخيص في مكان بارز يحمل التخصص ومواعيد العمل).

وأن تلتزم بتطبيق نظام مكافحة العدوى والتعقيم ونظام النفايات الطيبة، وفتح الملف مجاناً للمرضى، كما يجب على أي ممارس صحي ارتداء بطاقة العمل وأن يحمل تسجيل وتصنيف من هيئة التخصصات الصحية وترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة.

العلاج الإسعافي للحالات الطارئة

كذلك تتضمن الوثيقة ضرورة تحديد أجر العملية الجراحية وإبلاغ المريض قبل إجرائها بشكل مكتوب موقع عليها من المريض وتحفظ في سجله الطبي، وأن تلتزم المنشأة الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج.

أيضا تنص الوثيقة على أهمية أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل حركتهم داخل المبنى، وأن تخصص المنشأة الصحية الخاصة أماكن مناسبة للرجال والنساء، إضافة إلى توفير الأثاث المناسب والماء الصالح للشرب، ومشاهدة اسعار الخدمات الصحية المعتمدة وفي مكان بارز أو نشر الاسعار المعتمدة الكترونياً أو بنسخه مطبوعة.

حق المريض في التقرير الطبي

وأكدت الوثيقة أنه من حق المريض الحصول على تقرير تقريبي عن تكلفة العلاج والخدمات التي ستقدم له، والحصول على بيان تفصيلي نهائي عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.

هذا بالإضافة إلى توفر العدد المناسب من المصاعد لنقل أسرة المرضى إذا كان المستشفى مكوناً من دورين وأكثر، وتوفر النظافة المناسبة، وتوفر الأدوية الاسعافية. كما يجب توفر استشاري في المجمعات العامة أو المتخصصة في المنطقة.

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