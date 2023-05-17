هزة أرضية قوية مقدراها 6.2 درجة تضرب المكسيك

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ضربت هزة أرضية عنيفة، اليوم الخميس، جنوبي المكسيك، وسجلت 6.2 درجات على مقياس ريختر.

مدينة شرم الشيخ:

وأمس سجلت مصر هزة أرضية بقوة 4.37 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، أن الهزة وقعت في تمام الساعة “10.05” من مساء الثلاثاء وذلك على عمق 20.73 كيلومتراً وبعد 111 كيلومتراً شمال مدينة شرم الشيخ.

وأكد البيان أنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات، حسب “واس”.

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ويوم الأحد الماضي، وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، في ولاية ملاطية وسط تركيا.

مركز الهزة الأرضية في قضاء بطال غازي

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الهزة الأرضية في قضاء بطال غازي.

وأضافت أن الزلزال الذي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، وقع على عمق 7.47 كيلومترات تحت سطح الأرض.

لا خسائر أو أضرار جراء الزلزال

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

زلزال “أدي يامان” جنوبي تركيا

وكان زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب ولاية “أدي يامان” جنوبي تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في التاسع من مايو الجاري، في بيان، إن عمق الزلزال بلغ 8.68 كيلومترات.