الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اشتباكات السودان تُوقف أكبر مصدر للدخل في البلاد
3 نصائح مهمة.. كيف نستفيد من الوقت؟
قد يسبب العمى.. ماذا تعرف عن مرض اعتلال الشبكية السكري؟
100 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات
هزة أرضية قوية مقدراها 6.2 درجة تضرب المكسيك
قرار من صحة الرياض بشأن العلاج الإسعافي للحالات الطارئة

الرئيسية

 /

دولي

 /

هزة أرضية قوية مقدراها 6.2 درجة تضرب المكسيك

هزة أرضية قوية مقدراها 6.2 درجة تضرب المكسيك

هزة أرضية قوية مقدراها 6.2 درجة تضرب المكسيك
٠٢:٤٣:١٦ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضربت هزة أرضية عنيفة، اليوم الخميس، جنوبي المكسيك، وسجلت 6.2 درجات على مقياس ريختر.

مدينة شرم الشيخ:

وأمس سجلت مصر هزة أرضية بقوة 4.37 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، أن الهزة وقعت في تمام الساعة “10.05” من مساء الثلاثاء وذلك على عمق 20.73 كيلومتراً وبعد 111 كيلومتراً شمال مدينة شرم الشيخ.

وأكد البيان أنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات، حسب “واس”.

اقرأ أيضا:

مصر تسجل هزة أرضية بقوة 4.37 درجات

ويوم الأحد الماضي، وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، في ولاية ملاطية وسط تركيا.

مركز الهزة الأرضية في قضاء بطال غازي

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الهزة الأرضية في قضاء بطال غازي.

وأضافت أن الزلزال الذي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، وقع على عمق 7.47 كيلومترات تحت سطح الأرض.

لا خسائر أو أضرار جراء الزلزال

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

زلزال “أدي يامان” جنوبي تركيا

وكان زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب ولاية “أدي يامان” جنوبي تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في التاسع من مايو الجاري، في بيان، إن عمق الزلزال بلغ 8.68 كيلومترات.

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال زلزال هزة أرضية هزة أرضية في المكسيك

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل قياديين حوثيين في صعدة وميدي.. والجيش اليمني يواصل تقدمه

مقتل قياديين حوثيين في صعدة وميدي.. والجيش اليمني يواصل تقدمه

١٢:٠٨ م، الخميس، ٢٥ يناير ٢٠١٨
تصعيد خطير.. نائب «حزب الله» الإرهابي يهدد المملكة بتصريحات غير مسبوقة

تصعيد خطير.. نائب «حزب الله» الإرهابي يهدد المملكة بتصريحات غير مسبوقة

٠٧:٤٤ م، الخميس، ٠٦ يناير ٢٠٢٢
السلطات الألمانية تجلي آلاف السكان..والسبب قنبلة

السلطات الألمانية تجلي آلاف السكان..والسبب قنبلة

٠١:٥٥ ص، الجمعة، ٢٣ أبريل ٢٠٢١
أوروبا ترسل أكثر من 1000 مولد كهربائي لإنقاذ مستشفيات أوكرانيا من الظلام

أوروبا ترسل أكثر من 1000 مولد كهربائي لإنقاذ مستشفيات أوكرانيا من الظلام

١٠:١٧ م، الثلاثاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *