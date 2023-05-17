6 أدوية.. احذر أن تتوقف عن تناولها بشكل مفاجيء

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يؤكد الأطباء، أن إهمال تناول الدواء بشكل صحيح – أو إيقافه فجأة بدلاً من التناقص التدريجي – يمكن أن يكون خطأً فادحًا، ويؤدي القيام بذلك إلى ظهور أعراض الانسحاب، والمشكلات الصحية، وحتى الموت.

أدوية لا تتوقف عن تناولها فجأة

ويقدم الخبراء مجموعة من الأدوية التي يحذر من التوقف عن تناولها بشكل مفاجئ كالتالي:

1- أدوية ضغط الدم

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، إذا قررت التوقف فجأة عن تناول دوائك، فقد تعرض نفسك لمجموعة كبيرة من المشكلات الصحية، وتشمل هذه الأضرار التي لحقت بالشرايين، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومشكلات الكلى أو الفشل الكلوي، أو تلف العصب البصري.

2- مضادات الاكتئاب

وإذا توقفت فجأة عن تناول الدواء المضاد للاكتئاب، فقد تواجه أعراض الانسحاب، بما في ذلك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، والدوخة، وتشنجات في المعدة.

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3- مميعات الدم

يسبب إيقاف هذا الدواء وما شابهه في وقت مبكر زيادة خطر تكوّن جلطات الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، وإذا كنت بحاجة إلى التوقف عن تناول إليكويس، فعليك التحدث إلى طبيبك حول تقليل الدواء تدريجياً.

4- أدوية القلق والوسواس القهري

تخدم أدوية البنزوديازيبينات عددًا من الأغراض، بما في ذلك مساعدة الأشخاص على التعافي من الإدمان والقضاء على اضطرابات القلق، كما أنها فعالة في التعامل مع أعراض الوسواس القهري وحتى تهدئة أعصاب الناس قبل العمليات الجراحية أو علاج الأسنان.

ويمكن أن تؤدي أعراض الانسحاب من الدواء إلى خسائر فادحة في الجسم، مما يسبب تلف الجهاز العصبي المركزي.

5- أدوية مضادة للالتهابات

عندما تتوقف فجأة عن تناول الدواء، تنخفض مستويات الكورتيزول لديك ولن يتمكن جسمك على الفور من إنتاج ما يكفي لموازنة تلك المستويات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك آلام المفاصل وانخفاض ضغط الدم والتعب وتقلب المزاج.

6- مرخيات العضلات

يمكن أن يؤثر ألم العضلات في الحياة اليومية، مما يجعل من الصعب التحرك، والاستمتاع بالنشاط البدني، أو حتى مجرد ممارسة يومك. ونظرًا لأن آلام العضلات يمكن أن تؤثر في الحياة اليومية، فإن الأدوية المستخدمة لمكافحة هذا الألم يمكن أن تصبح إدمانًا بسرعة كبيرة، فإن إيقافها فجأة يمكن أن يلقي بالجسم في أزمة، مما يسبب أعراضًا مثل الهزات والهلوسة والنوبات وحتى الذهان.

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