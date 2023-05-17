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رأت أباها في المنام يسلمها جائزة.. تدوينة لمواطنة توفيت بالرياض حصدت ملايين المشاهدات

رأت أباها في المنام يسلمها جائزة.. تدوينة لمواطنة توفيت بالرياض حصدت ملايين المشاهدات

رأت أباها في المنام يسلمها جائزة.. تدوينة لمواطنة توفيت بالرياض حصدت ملايين المشاهدات
٠١:٤٦:٤٧ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حصدت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة إلى ما يقارب 6 ملايين مشاهدة.

والدها سلمها جائزة في المنام:

وحظيت التدوينة بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، لأن كاتبتها قد غردت بها قبل أيام لتلحق بوالدها أمس الأربعاء.

وكان حساب “مها الرشيد” قد كتب في الثامن من مايو الجاري :” استيقظت قبل يومين والارتياح والسرور يملآن قلبي، لكني عجزت أن أعرف السبب، فصرفت عنه تفكيري”.

وأضافت:” وما أن كبّرتُ للصلاة حتى تذكرتُ جزءاً جميلاً في منامي كدتُ أنساه وهو سبب ارتياحي، رأيت أبي-رحمه الله- سعيداً جداً يسلمني جائزة ويقول لي: إنهم يثنون عليك”.

جامع البابطين:

وعلق رواد تويتر عليها بالقول :” الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى مها بنت سليم الأحمد الرشيد أم سعد..  والصلاة عليها عصر الأربعاء ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ 2023/5/17 في جامع البابطين”.

كما علق آخر قائلا :” في الثامن من هذا الشهر الميلادي، أي قبل بضعة أيام، رأت هذه المرأة، مها الرشيد، في المنام، أباها المُتوفَّى وهو يسلّمها جائزة، ويبشّرها قائلاً بسعادة بالغة: “إنهم يُثنون عليك” “لعله يقصد في الملأ الأعلي”.. ثم ماتت اليوم، وصلّى عليها الناس بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين بالرياض. سلامٌ من الله عليها ورحمة ، ويا ربّ حُسنَ الختام”.

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الكلمات الدلالية:
الملأ الأعلى المنام جائزة حسن الخاتمة صلاة العصر مها الرشيد والدها

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