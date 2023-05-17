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قطع الكهرباء عن 16 ألف عميل.. لن تصدق ما فعله ثعبان في ولاية أمريكية 

قطع الكهرباء عن 16 ألف عميل.. لن تصدق ما فعله ثعبان في ولاية أمريكية 

قطع الكهرباء عن 16 ألف عميل.. لن تصدق ما فعله ثعبان في ولاية أمريكية 
٠٢:١٣:٠٠ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد مسؤولون في شركة الكهرباء بولاية تكساس الأمريكية، أن حوالي 16 ألف عميل فقدوا الكهرباء عندما انزلق ثعبان إلى محطة فرعية وتلامس مع المعدات.

بيان رسمي

وفي الوقت نفسه، ذكرت المتحدث باسم أوستن إنيرجي، مات ميتشل، إن انقطاع التيار الكهربائي بدأ حوالي الساعة 1 ظهر يوم الثلاثاء وأثر على حوالي 16000 عميل في ذروته، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية، ووسائل إعلام.

وغردت شركة أوستن إنيرجي عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلة : “يمكن أن يؤدي التدخل في الحياة البرية إلى انقطاع التيار الكهربائي، واليوم زحف ثعبان إلى إحدى محطاتنا الفرعية واتصل بدائرة كهربائية.”

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استعادة التيار الكهربائي 

وأوردت الشركة: “تمت استعادة الكهرباء لجميع العملاء المتأثرين بحلول الساعة 2 بعد الظهر، وغالبًا تكون الحياة البرية مسؤولة عن انقطاع التيار، لكن السناجب هي الجناة الأكثر شيوعًا من الثعابين” .

وأكدت ميتشل، أن الشركة الآن بصدد تركيب سياج كهربائي منخفض الجهد حول المحطات الفرعية لإبعاد الزواحف.

شبكات الكهرباء - شبكة - كهرباء -

الكلمات الدلالية:
انزلاق ثعبان قطع الكهرباء ولاية أمريكية ولاية تكساس

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