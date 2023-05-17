أمانة جدة تعلن عن أسماء المرشحين لشغل الوظائف في بلدية الكامل

وأوضحت بلدية محافظة الكامل أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارات) وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأشارت بلدية محافظة الكامل، إلى أنه في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه عن رغبته في التوظيف.

وأكدت أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

رابط الاستعلام

وأشارت بلدية محافظة الكامل، إلى أنه يمن الاستعلام عن النتائج وأسماء المرشحين للوظائف بصيعة (PDF) من خلال قائمة أسماء المرشحين للوظائف عبر الرابط التاليي “اضغط هنا“.

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