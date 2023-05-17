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الذهب يهوي بسبب ارتفاع الدولار
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الذهب يهوي بسبب ارتفاع الدولار

الذهب يهوي بسبب ارتفاع الدولار

الذهب يهوي بسبب ارتفاع الدولار
٠١:٥٤:٢٣ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هوى الذهب مع صعود الدولار، بعدما أثارت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي شكوكا في إقدام البنك على خفض الفائدة هذا العام.

سعر الذهب اليوم

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1981.39 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 27 أبريل وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1984.90 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في سبعة أسابيع مما نال من جاذبية المعدن النفيس الذي ينافس العملة الأمريكية كملاذ آمن.

الفضة والمعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر عند 23.74 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1068.74 دولار وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1488.23 دولار.

خفض الفائدة 

وقال رئيس الفيدرالي في شيكاجو أوستان جولسبي أمس الثلاثاء إن “من السابق جدا لأوانه الحديث عن خفض الفائدة” بينما قالت رئيسة الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إن أسعار الفائدة لم تصل بعد لنقطة يمكن الإبقاء عليها عندها.

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