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مدني العقيق ينقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة
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مدني العقيق ينقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة

مدني العقيق ينقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة

مدني العقيق ينقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة
٠١:٠٤:٥٠ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة العقيق، مساء أمس الأربعاء، إنقاذ شخص احتجزته السيول داخل مركبته.

إنقاذ شخص احتجزته السيول

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني العقيق أنقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة.

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وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

تحرير يد طفلة في بريدة

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني في بريدة تحرير يد طفلة علقت بقطعة معدنية.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني بريدة حرر يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

وتؤكد  المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية متابعة الأطفال، واتباع وسائل السلامة في المنازل والمنشآت وأماكن العمل لتفادي وقوع الحوادث لا قدر الله.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني السيول العقيق المرور محافظة العقيق مدني العقيق

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