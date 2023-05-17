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توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة وباكستان في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين “طريق مكة”
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توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة وباكستان في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين “طريق مكة”

توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة وباكستان في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين “طريق مكة”

توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة وباكستان في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين “طريق مكة”
١٢:٣١:٣٠ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، اليوم، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

اتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج

وجرى خلال الاستقبال، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين (طريق مكة).

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية، وزير الداخلية بجمهورية باكستان رنا ثناء الله، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في باكستان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والوفد المرافق لنائب وزير الداخلية.

مباحثات في مجال مكافحة المخدرات

كما عقد نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، جلسة مباحثات مع وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية السيد شاه زين بوختي.

وجرى خلال الجلسة، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحجاج المملكة باكستان طريق مكة قدوم الحجاج والمعتمرين

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