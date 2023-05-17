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بسبب ارتفاع تكلفة العلاج.. دولة عربية تلجأ للعلاج بالنحل كطب بديل
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بسبب ارتفاع تكلفة العلاج.. دولة عربية تلجأ للعلاج بالنحل كطب بديل

بسبب ارتفاع تكلفة العلاج.. دولة عربية تلجأ للعلاج بالنحل كطب بديل

بسبب ارتفاع تكلفة العلاج.. دولة عربية تلجأ للعلاج بالنحل كطب بديل
١٢:٣٣:٠٨ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بدأ الطبيب البيطري السوري عصام عودة، المتخصص في العلاج بالنحل، في مداواة مرضاه بلسعات النحل مقدما لهم ما يصفه بأنه علاج طبيعي، بسبب ارتفاع تكلفة العلاج في البلاد.

العلاج بلسعات النحل:

وداخل عيادته بالعاصمة السورية دمشق، منذ 2015 يستخدم سم النحل لعلاج مرض التصلب المتعدد ومشاكل الجلد والتهاب الأعصاب والروماتيزم وأمراض أخرى.

وأوضح أن العلاج بالنحل، جاء بعد بحث طويل حول فائدة سم النحل في علاج العديد من الأمراض.

ونوه أن العلاج بالنحل يعتبر بشكل عام جزءا من الطب التقليدي أو البديل ويستخدم منذ قرون في مناطق مختلفة بالعالم.

وبحسب ما ذكره لرويترز، فإنه مع حالات الشفاء المتكررة نجد إقبالا كبيرا جدا، وهذا قادنا لتوسيع العيادة والانتقال إلى موقع جديد لتلبية الاحتياجات.

وأضاف أن الجلسة في عيادته تتضمن ثماني إلى عشر لسعات وتكلف عشرة آلاف ليرة سورية (1.1 دولار)، وهي بالتالي رخيصة لكنها مربحة.

سم النحل:

وفي وقت سابق كشفت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي د.هدى أحمد خلال عن فوائد سم النحل.وأضافت أن المهتمين بالطب البديل يستعينون بسم النحل في تخفيف الآلام الروماتيزمية والتصلب العضلي وأمراض الأعصاب الطرفية والمركزية وغيرها.

وأوضحت أنه أجريت العديد من الدراسات التي أكدت قدرة الميلتين وهو المركب الأوفر كمية في سم النحل على تحسين أعراض الداء السكري ومضاعفاته بأكثر من آلية .

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الكلمات الدلالية:
العلاج بالنحل سوريا‬‏ طب بديل علاج الأمراض بالنحل

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