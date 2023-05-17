تسجيل مباشر ببطاقة الهوية عبر “نسك”.. تسهيلات خاصة لقدوم المعتمرين القطريين للمملكة

تواصل – واس:

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في دولة قطر، وزير الأوقاف والشؤون الدينية القطري غانم بن شاهين الغانم، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر.

وذلك لاستعراض جهود منظومة العمرة في المملكة وما تقدمه من تسهيلات لضيوف الرحمن من دولة قطر.

تسهيلات وصول المعتمرين

وأوضح الدكتور الربيعة أن زيارته إلى قطر تأتي لتأكيد تسهيلات وصول ودخول المعتمرين القادمين من قطر إلى المملكة، المواطنين منهم والمقيمين.

قدوم القطريين والخليجيين

وأشار إلى أن إجراءات قدوم القطريين خاصة والخليجيين عامة باتت في غاية اليُسر والسهولة، وذلك من خلال التسجيل المباشر ببطاقة الهوية الوطنية القطرية عبر منصة “نسك”.

وكذلك إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة، مرحباً بالأخوة المقيمين في دولة قطر الراغبين في تأدية العمرة، وفق إجراءات ميسرة تقدمها منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية دون قيود على المهن.

خدمات متنوعة

ويجري ذلك عن طريق التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج، دون الحاجة لزيارة السفارة.

كما يمكنهم زيارة منصة “نسك” للحصول تفاصيل الخدمات المتنوعة مثل:

السكن والتنقلات

حجز تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

الحصول على معلومات إثرائية معرفية عن المواقع التاريخية الإسلامية أسوة بالأشقاء القطريين.

وبين الوزير، أن اشتراطات العمرة أصبحت في متناول الجميع، إذ لا توجد أي قيود أو اشتراطات أو حتى ضرورة وجود محرم، مرحباً في الوقت نفسه بالجميع في المملكة.

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الاعمال التطويرية

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله-، تعمل على تنفيذ الأعمال التطويرية المستمرة في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين ضمن أكبر أعمال تنموية على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فحسب.

ويجرى ذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام القادمين من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك أتمتة إجراءات حجز الخدمات منها السكن والتنقل داخل المدن بالمملكة.

موقع وزارة الحج

ودعا الدكتور الربيعة كافة الحضور إلى الاطلاع على الخدمات والتسهيلات المستحدثة من خلال زيارة موقع وزارة الحج والعمرة وحساباتها الإلكترونية، وزيارة موقع وتطبيق “نُسك nusuk.sa “.

ويُسهل التطبيق إجراءات قدوم كافة المسلمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، واختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل من خلال شاشات الأجهزة الذكية وبخطوات بسيطة من كل مكان حول العالم، وعلى مدار الساعة، وتحميل التطبيق الإلكتروني متاح في متاجر التطبيقات في الهواتف الذكية.

الاستفادة من التسهيلات

وفي ختام الزيارة، أعرب معالي وزير الحج والعمرة عن عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من التسهيلات التي استحدثتها المملكة تيسيرًا على ضيوف الرحمن.

ونوه باكتمال استعدادات الوزارة لاستقبال المعتمرين وتقديم خدمات استثنائية في كافة المحطات والنقاط التي يمرّ بها المعتمر ذهابًا وإيابًا وأثناء النُسُك.

وقال الوزير: “إن الجاهزية تحققت بما واظبت عليه الوزارة من تجارب وفرضيات أثبتت نجاحها بفضل تكامل أدوار الشركاء”.