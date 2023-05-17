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الخميس 28 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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الخميس 28 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الخميس 28 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الخميس 28 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
١٢:٣٩:٢٨ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 28 شوال 1444 هجرية، الموافق 18 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:22 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:51، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:10 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:49 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 28 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الخميس 28 شوال

موعد أذان الفجر

مكة – 4:17

المدينة – 4:10

الرياض – 3:41

موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

موعد أذان العصر

مكة – 3:34

المدينة – 3:43

الرياض – 3:15

موعد أذان المغرب

مكة – 6:54

المدينة – 7:00

الرياض – 6:32

موعد أذان العشاء

مكة – 8:24

المدينة – 8:30

الرياض – 8:02

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