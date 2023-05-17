في 48 جامعة.. تقويم التعليم تطلق الاختبارات المعيارية “جاهزية” لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات “جاهزية”، التي تستهدف طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، ضمن مشاريع برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، وتستمر هذه الاختبارات حتى 6 يونيو 2023م.

قياس مستوى تحصيـل الخريجين

وتهدف الاختبارات – التي تطبق لأول مره في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة- لقياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وتزويد الجامعـات والكليـات الحكومية والأهلية بتقارير توضح نقاط القوة وفـرص التحسـين لديهـا، وهذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم.

13 تخصصًا جامعيًّا

وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصًا جامعيًّا،هي:

المالية

المحاسبة

التسويق

التمويل والاستثمار

المخاطر والتأمين

المصارف والأسواق المالية

هندسة الحاسب الآلي

علوم الحاسب

هندسة البرمجيات

نظم المعلومات

تقنية المعلومات

الأمن السيبراني/ أمن المعلومات

الذكاء الاصطناعي

ويبلغ عدد الطلبة الذين تستهدفهم هذه الاختبارات قرابة (17) ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات في (200) موقع تابعة لـ (48) جامعة وكلية داخل المملكة.

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تعميم الاختبار المعياري

تأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات المختلفة؛وذلك لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.

التعاون بين فرق علمية من الجامعات

ويضع برنامج “جاهزية ” إطارًا تخصصيَّا يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، وذلك من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات، وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء ذلك الإطار التخصصي.

الانضمام لسوق العمل

ويهدف برنامج “جاهزية” إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والإسهام في تحسينها، كما يهدف لتعزيــز اكتســاب الخريجيــن المعــارف والمهــارات والقيــم (نواتــج التعلــم) المطلوبة لــكل مجــال تخصصــي، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، من خلال تعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل؛مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واتبعـت الهيئـة منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة، تمثلـت فـي النظر في التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشـارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين.

وتحتــوي وثيقــة المعاييــر التخصصيــة ونواتــج التعلــم علــى الحــد الأدنى مــن الوحــدات المعرفيــة التخصصيــة، وبذلك تؤكـد الهيئـة أن وثيقـة المعاييـر التخصصيـة تمثـل الحـد الأدنى مـن نواتـج التعلـم المطلوبـة فـــي كل تخصـــص، بمـــا يضمن تجويد المخرجات و منح مساحة كافيـــة للمؤسســـات الأكاديمية للإبداع والتميـــز فـــي محتويـــات برامجهــا وخططهــا الدراســية.

40 جهة

وشارك في تنفيذ هذا البرنامج أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، مثل:

وزارة المالية

البنك المركزي

هيئة السوق المالية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

مركز المهارات المالية في وزارة المالية

البنك الأهلي السعودي

شركة سابك

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك لتخصصات المالية والمحاسبة.

وفي تخصصات تقنية المعلومات؛ شاركت

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”

الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني

الأكاديمية السعودية الرقمية

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.