عاجل..تحويل الدراسة “عن بعد” ليوم غد بجميع مدارس سراة عبيدة ومكتب التعليم في الفرشة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم سراة عبيدة، تحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الخميس، وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت إدارة التعليم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها قررت تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 28 / 10 / 1444هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بالفرشة.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وكان خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، قد حذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على عدد من أجزاء ومناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه خلال “24” ساعة القادمة من اليوم الأربعاء وحتى صباح غد الخميس، فإنه يحذر من أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.

وأضاف أن الحالة المطرية تكون من خفيفة لمتوسطة واحتمال حبات برد على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب القصيم وشرق حائل.

اقرأ أيضا

“عدم استقرار وأمطار”.. محلل طقس يكشف عن حالة جوية تمر بها المملكة اليوم