تجربة فريدة عالميا.. دولة تقترب من إعلانها “خالية من التدخين”

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بات أقل من 5% من السكان البالغين في السويد يدخنون، في الوقت الذي تسعى فيه السويد إلى تحقيق خلوها من التدخين.

هدف الاتحاد الأوروبي

ومن المقرر أن تحقق السويد إنجازاً بأن تصبح “دولة خالية من التدخين” في الأشهر المقبلة، أي قبل 17 عاماً من هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2040، مع انخفاض معدلات التدخين من 15% إلى 5.6% على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.

من جانبه، وضح الدكتور ديلون هيومان، المؤلف المشارك للتقرير، أن “التجربة السويدية تعد خارطة طريق لمجتمع خالٍ من التدخين ولا توجد دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي على وشك القيام بذلك”.

وتابع،:”يأتي هذا في وقت تحظر فيه دول أخرى استخدام المنتجات منخفضة المخاطر”.

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استخدام مواد أخرى

بينما بات شائعاً في بلدان الشمال الأوروبي استخدام مادة الـ”snus”، وهي مادة جافة تعتبر نوعا من التبغ، توضع على اللثة.

رغم أن بيعها غير قانوني في كل دول الاتحاد الأوروبي، فإن السويد وكرواتيا تسمحان بها، كما يتم استخدامها في فنلندا والدنمارك وإستونيا.