الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تجربة فريدة عالميا.. دولة تقترب من إعلانها “خالية من التدخين”
عاجل..تحويل الدراسة “عن بعد” ليوم غد بجميع مدارس سراة عبيدة ومكتب التعليم في الفرشة
ظاهرة طبية نادرة .. ولادة رضيع بثلاث أيادٍ في هذه الدولة
ظاهرة مناخية تتسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض لأعوام
الوصول المُساعد.. ميزة في نظام iOS 16 لذوي الإعاقة الإدراكية
من عمر 18 عامًا.. الإعلان عن 7000 وظيفة بقطار المشاعر المقدسة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تجربة فريدة عالميا.. دولة تقترب من إعلانها “خالية من التدخين”

تجربة فريدة عالميا.. دولة تقترب من إعلانها “خالية من التدخين”

تجربة فريدة عالميا.. دولة تقترب من إعلانها “خالية من التدخين”
١٢:٠٨:١٤ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بات أقل من 5% من السكان البالغين في السويد يدخنون، في الوقت الذي تسعى فيه السويد إلى تحقيق خلوها من التدخين.

هدف الاتحاد الأوروبي

ومن المقرر أن تحقق السويد إنجازاً بأن تصبح “دولة خالية من التدخين” في الأشهر المقبلة، أي قبل 17 عاماً من هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2040، مع انخفاض معدلات التدخين من 15% إلى 5.6% على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.

من جانبه، وضح الدكتور ديلون هيومان، المؤلف المشارك للتقرير، أن “التجربة السويدية تعد خارطة طريق لمجتمع خالٍ من التدخين ولا توجد دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي على وشك القيام بذلك”.

وتابع،:”يأتي هذا في وقت تحظر فيه دول أخرى استخدام المنتجات منخفضة المخاطر”.

اقرأ أيضا:

مفاجأة كبرى.. السجن عقوبة التدخين أمام الأطفال أو إرسالهم لشراء السجائر بالمملكة

استخدام مواد أخرى

بينما بات شائعاً في بلدان الشمال الأوروبي استخدام مادة الـ”snus”، وهي مادة جافة تعتبر نوعا من التبغ، توضع على اللثة.

رغم أن بيعها غير قانوني في كل دول الاتحاد الأوروبي، فإن السويد وكرواتيا تسمحان بها، كما يتم استخدامها في فنلندا والدنمارك وإستونيا.

الكلمات الدلالية:
السويد تجربة فريدة تراجع التدخين دولة خالية من التدخين

مواد ذات صلة

المزيد
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في إطلاق نار عشوائي بأمريكا

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في إطلاق نار عشوائي بأمريكا

٠١:٤٥ م، الخميس، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
ابتكار تقنية ذكاء اصطناعي لمواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة

ابتكار تقنية ذكاء اصطناعي لمواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة

٠١:١٩ ص، السبت، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
شاهد.. نموذج أولي لـ هاتف «iPhone 14 Pro» بدون منفذ شحن

شاهد.. نموذج أولي لـ هاتف «iPhone 14 Pro» بدون منفذ شحن

٠٢:٥٣ ص، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠٢٢
انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

١١:١٨ ص، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *