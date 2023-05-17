ظاهرة طبية نادرة .. ولادة رضيع بثلاث أيادٍ في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

في حالة طبية نادرة للغاية، وُلد رضيع في مستشفى بولاية راجستان بشمال الهند، بثلاث أيادٍ.

رضيع بـ 3 أيادي:

وكان الفريق الطبي قد كشف أن للطفل طرفين في مكانهما الطبيعي، بالإضافة إلى ذراع ثالثة نشأت من ظهره.

وتعرف هذه الحالة التي شخصها الأطباء، بـ “كثرة الأطراف” وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف.

كما أنها تعتبر حالة طبية نادرة، حيث تم الإبلاغ عنها مرات قليلة في العمليات الطبية.

وأوضحت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفل حديث الولادة، حيث كان الحبل السري ما يزال متصلاً.

وأيضا كانت الذراع الثالثة أقصر من الأذرع الأخرى، مع وجود يد في النهاية بها نحو ثلاثة أصابع فقط.

إنقاذ رضيع بالصين:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو متداول بالصين، رضيعا عمره لم يتجاوز عاما واحدا، علق رأسه في شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعد أن تركه أهله بمفرده.

وقام الجيران، كما ظهر بالفيديو، بتقسيم عمليات الإنقاذ، بعضهم حمل أغطية على الأرض لحمايته من السقوط، وآخرون دعموه بمقعد خشبي، لرفعه للأعلى حتى لا تنكسر رقبته، إلى أن تمكنوا في النهاية من كسر الباب، وإنقاذه.

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