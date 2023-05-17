الوصول المُساعد.. ميزة في نظام iOS 16 لذوي الإعاقة الإدراكية

تواصل – فريق التحرير:

استعرضت شركة أبل مجموعة كبيرة من ميزات iOS الجديدة لإمكانية الوصول المعرفي، إلى جانب الكلام المباشر والصوت الشخصي، وذلك تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول.

وأوضحت شركة أبل أنها عملت بالتعاون مع مجموعات المجتمع التي تمثل المستخدمين ذوي الإعاقة، واستفادت من التطورات في الأجهزة والبرامج، بما في ذلك التعلم الآلي على الجهاز.

وكان أكبر تحديث لها هو Assistive Access أي “الوصول المساعد”، المصمم لدعم المستخدمين ذوي الإعاقات المعرفية.

ميزة في نظام iOS 16 لذوي الإعاقة

وتوفر هذه التقنية تجربة مخصصة ومبسطة للهاتف و فيس تايم والرسائل والكاميرا والصور وتطبيقات الموسيقى. يتضمن ذلك واجهة مميزة بأزرار عالية التباين وتسميات نصية كبيرة جنباً إلى جنب مع الأدوات التي يمكن تخصيصها بواسطة الداعمين الموثوق بهم لكل فرد.

اقرأ أيضا:

وبالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون التواصل بصرياً، تشتمل الرسائل على لوحة مفاتيح تحتوي على رموز تعبيرية فقط وخيار تسجيل رسالة فيديو لمشاركتها مع أحبائهم. يمكن للمستخدمين أيضاً الاختيار بين تخطيط أكثر وضوحاً يعتمد على الشبكة لشاشتهم الرئيسية وتطبيقاتهم، أو تخطيط قائم على الصفوف للمستخدمين الذين يفضلون النص.

شركة أبل تتيح مزايا مهمة

ميزة جديدة مهمة أخرى هي الكلام المباشر والصوت الشخصي لأجهزة آيفون وآيباد وماك. تتيح ميزة Live Speech أي الكلام المباشر، للمستخدمين كتابة ما يريدون قوله وجعله ينطق بصوت عالٍ أثناء مكالمات الهاتف و فيس تايم أو أثناء المحادثات الشخصية.

وبالنسبة للمستخدمين الذين لا يزالون قادرين على التحدث ولكنهم معرضون لخطر فقدان قدرتهم على القيام بذلك بسبب حالات معينة، هناك ميزة Personal Voice أي الصوت الشخصي، حيث تتيح هذه الميزة إنشاء صوت يبدو وكأنه صوتهم من خلال القراءة جنباً إلى جنب مع مجموعة عشوائية من الرسائل النصية لتسجيل 15 دقيقة من الصوت على آيفون أو آيباد.

اقرأ أيضا: