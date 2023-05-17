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تدريب وتوظيف.. أكاديمية الحفر تفتح باب التقديم لحملة الثانوية

تدريب وتوظيف.. أكاديمية الحفر تفتح باب التقديم لحملة الثانوية

تدريب وتوظيف.. أكاديمية الحفر تفتح باب التقديم لحملة الثانوية
١١:٠٤:٣٦ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية في (الجوف)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70%.
2- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60%.
3- العمر (18 -24).
4- اللغة الإنجليزية (لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP).

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مزايا البرنامج:

– راتب شهري.
– التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.
– سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.
– تأمين طبي.
– الوصول إلى المرافق الترفيهية.
– الزي الرسمي مجاناً.
– توفير الفطور والغداء مجاناً.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

الموعد:

– من يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/10هـ الموافق 2023/05/30م إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م.

التفاصيل:
اضغط هنا

نبذة عن الأكاديمية:

– أكاديمية الحفر العربية السعودية (SADA) هي منظمة فنية وأكاديمية تأسست نتيجة للشراكة المثمرة بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في الصناعة التي تمول الأكاديمية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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