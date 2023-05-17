بأبسط الطرق.. كيف تعالج التهاب “الجيوب الأنفية” بنفسك؟

تواصل- فريق التحرير:

تتسبب “الجيوب الأنفية”، في أرق للمصابين بها، حيث تزداد معاناة الأشخاص من التهاب الجيوب الأنفية خلال فصلي الربيع والصيف.

يأتي هذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات الجوية وقد يصل الأمر في بعض الحالات لحدوث النزيف.

علاج التهاب الجيوب الأنفية:

وبحسب ما ذكره موقع “NHS”، فإنه يمكنك في كثير من الأحيان علاج التهاب الجيوب الأنفية الخفيف دون رؤية طبيب عام.

ويمكن ذلك بالقيام بعدة أمور بسيطة في المنزل منها:

الحصول على قسط وافر من الراحة يساعد فى تهدئة الجيوب الأنفية

1-شرب الكثير من السوائل الطبيعية يحد من نزيف الجيوب الأنفية.

2- تنظيف أنفك بمحلول الماء المالح لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية.

3- إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو لم تشعر بالتحسن الكافي للقيام بأنشطتك العادية ، فحاول البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين حتى تشعر بالتحسن.

4- بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان أو قطرات لإزالة انسداد أنفك ولا ينبغي أن يأخذ الأطفال دون سن 6 سنوات مزيلات الاحتقان.

5- بخاخات الأنف بالماء المالح أو المحاليل لشطف الأنف من الداخل.

6- تناول مسكنات الألم ، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين عند الضرورة فقط.

7- لا تعطي الأسبرين للأطفال دون 16عاما.

8- تجنب مسببات الحساسية والابتعاد عن التدخين.

اقرأ أيضا

علاجات وتدابير وقائية لمنع تفاقمها.. 10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية