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ظاهرة مناخية تتسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض لأعوام

ظاهرة مناخية تتسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض لأعوام

ظاهرة مناخية تتسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض لأعوام
١١:١٩:٢٠ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تحذيرا من أن الفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارّة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق.

غازات دفينة 

وفي الوقت نفسه، نبّهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الحرارة العالمية ستتجاوز قريبًا الهدف الأكثر طموحًا لاتفاق باريس حول المناخ.

وتتأثر الأرض خلال تلك الفترة بغازات الدفيئة وظاهرة “إل نينيو” المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، حسب “العين الإخبارية”.

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ظاهرة إل نينو

من جانبه، أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان أن الأرقام التي نُشرت اليوم: “لا تعني أننا سنتجاوز بشكل دائم عتبة 1,5 درجة مئوية لاتفاق باريس، الذي يشير إلى احترار طويل الأمد على مدى سنوات عدة”.

واستطرد تالاس: “من المتوقع أن تتطور ظاهرة (إل نينيو) في الأشهر المقبلة.،إلى جانب التغير المناخي الذي يتسبب به الإنسان، سترفع هذه الظاهرة درجات الحرارة العالمية إلى مستويات غير مسبوقة”.

وشدّد على ضرورة الاستعداد لأن تداعيات ذلك “على الصحة والأمن الغذائي وإدارة المياه والبيئة ستكون كبيرة”.

زيادة الجفاف 

و”إل نينيو” ظاهرة مناخية طبيعية تترافق عموماً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الجفاف في بعض أنحاء العالم وأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة المنظمة العالمية للأرصاد ظاهرة مناخية

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